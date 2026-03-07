Ζώδια σήμερα (8/3): Αποφυγή βιαστικών κινήσεων και προσοχή στα συναισθηματικά - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (8/3)

Η Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 φέρνει μια πιο βαθιά και διαλογιστική ενέργεια στον ουρανό, με τη Σελήνη σε φάση φθίνοντος φεγγαριού στον Σκορπιό να καλεί σε υπαρξιακή ενδοσκόπηση και σε «ξεσκόνισμα» των σχέσεων, των καθημερινών συνηθειών και των εσωτερικών μοτίβων. Η ατμόσφαιρα της ημέρας ευνοεί το να αποστασιοποιηθεί κανείς από συνήθειες που δεν του ταιριάζουν και να εστιάσει περισσότερο στην εσωτερική του αλήθεια.

Αν και ο μήνας του Μαρτίου ξεκίνησε με σημαντικά γεγονότα, όπως η Σεληνιακή Έκλειψη στις 3 Μαρτίου που έφερε αποκαλύψεις και συνειδητοποιήσεις, η ενέργεια της σημερινής Κυριακής λειτουργεί σαν μια «ευκαιρία ησυχίας» για να θυμηθούμε τι έχει σημασία περισσότερο στην προσωπική και συναισθηματική μας ζωή.

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (8/3)

Κριός

Η ημέρα σε καλεί να δεις τι πραγματικά σου προσφέρει ασφάλεια και υποστήριξη. Με τη Σελήνη στον Σκορπιό, μπορεί να αναδυθούν παλιές σκέψεις ή συναισθήματα που είχες αφήσει στο παρασκήνιο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Για εσένα, αγαπητέ Ταύρε, η Κυριακή έχει έντονο συναισθηματικό βάθος. Η φθίνουσα Σελήνη σε βοηθά να εξετάσεις τις σχέσεις που έχουν στεφθεί με εμπιστοσύνη και εκείνες που σε κρατούν πίσω. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Αν και συχνά προτιμάς το φως και την ευθυμία της επικοινωνίας, σήμερα η ενέργεια σε καλεί να παρατηρήσεις τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Η Σελήνη στον Σκορπιό σε ωθεί να δεις τι σε επηρεάζει πραγματικά και πώς αυτό αντανακλάται στις σχέσεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Κυριακή σε φέρνει κοντά στα συναισθήματά σου και σε ό,τι έχει βαθύτερη αξία για σένα. Η Σελήνη στον Σκορπιό ενισχύει την ενσυναίσθησή σου, κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα όχι μόνο τα δικά σου αισθήματα, αλλά και αυτά των άλλων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Αυτή η Κυριακή σε προσκαλεί να αντικρίσεις τη σχέση σου με την προσωπική σου δύναμη και δημιουργικότητα. Η Σελήνη στον Σκορπιό ενισχύει την ανάγκη σου να εμβαθύνεις σε θέματα που μέχρι τώρα μπορεί να απέφευγες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η Κυριακή ζητά να γίνεις πιο οργανωμένος/η τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις σχέσεις σου. Παράλληλα, η Σελήνη στον Σκορπιό σε βοηθά να εντοπίσεις μοτίβα συμπεριφοράς που ίσως σε περιορίζουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η ενέργεια της ημέρας σε καλεί να ξαναδείς τις σχέσεις σου και την ανάγκη σου για ισορροπία. Η Σελήνη στον Σκορπιό ενισχύει την ενσυναίσθηση και μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι χρειάζεται περισσότερη προσοχή και τι μπορεί να αλλάξει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Για εσένα, αυτή η Κυριακή είναι ιδιαίτερα έντονη και σημαντική. Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, οι εσωτερικές σου ανάγκες και τα βαθιά σου συναισθήματα παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι πιθανό να καταλάβεις καλύτερα τι σε εμποδίζει και τι σε δυναμώνει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Κυριακή σε καλεί να επανεξετάσεις τις προσωπικές σου πεποιθήσεις και ιδέες. Η ενέργεια της ημέρας υπόσχεται βαθύτερα ξεκαθαρίσματα σχετικά με το τι σε εμπνέει και τι σε περιορίζει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η σημερινή ενέργεια σε προσκαλεί να αξιολογήσεις τη σχέση σου με τις ευθύνες σου και τις υποχρεώσεις. Μερικές φορές οι βαθύτερες ανάγκες σου μπορεί να καλύπτονται πίσω από την ανάγκη σου για σταθερότητα και έργο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Κυριακή σου δίνει την ευκαιρία να δεις πώς η ανεξαρτησία και η ομαδικότητα αλληλεπιδρούν στη ζωή σου. Μια συζήτηση ή μια εμπειρία που έχει να κάνει με τις αξίες σου μπορεί να σε «τραβήξει» προς σημαντικές νέες κατευθύνσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Για Ιχθύες, η Κυριακή έχει μια σχεδόν ποιητική ποιότητα. Η μέρα μπορεί να σε ωθήσει σε έναν ειρηνικό, στοχαστικό χώρο όπου η κατανόηση των πραγματικών αναγκών σου γίνεται πιο ξεκάθαρη και καθοριστική. Διάβασε περισσότερα εδώ