Ζώδια σήμερα (14/3): Ανάμεσα στη δράση και την υπερανάλυση - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (14/3) για όλα τα ζώδια

Η σημερινή μέρα φέρνει μια ιδιαίτερη ενέργεια που επηρεάζει όλα τα ζώδια, ζητώντας μας να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στη δράση και την υπομονή. Με τη Σελήνη να μετακινείται στον προοδευτικό Υδροχόο, η ανάγκη για ανανέωση είναι έντονη, όμως οι εσωτερικές ανησυχίες μπορεί να φρενάρουν τον ενθουσιασμό μας.

Είτε ανήκεις στα ζώδια της φωτιάς, που διψούν για κίνηση, είτε στα ζώδια της Γης, που αναζητούν σταθερότητα, σήμερα καλείσαι να αποφύγεις την παγίδα της υπερανάλυσης. Τα ζώδια του αέρα, θα νιώσουν την ανάγκη για επικοινωνία, ενώ τα ζώδια του Νερού, θα πρέπει να εμπιστευτούν το ένστικτό τους περισσότερο από τη λογική. Είναι μια μέρα δοκιμασίας για τις αντοχές και τα θέλω μας, όπου το κλειδί για κάθε ζώδιο είναι να μη βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Κριός

Ίσως θέλεις να κλείσεις οριστικά μια εκκρεμότητα σήμερα, αλλά δυσκολεύεσαι να βρεις τον τρόπο ή να το πάρεις απόφαση. Κάποια άλυτα ζητήματα ή πράγματα που άφησες στη μέση μπορεί προσωρινά να σου σταθούν εμπόδιο. Αυτόν τον καιρό έχεις την τάση να ψάχνεις απαντήσεις στο παρελθόν.

Ταύρος

Οι σημερινές διελεύσεις μπορεί να σου προκαλέσουν μικρο-εκνευρισμούς ή εμπόδια. Ίσως νιώθεις ότι σου λείπει ένας ξεκάθαρος σκοπός, γεγονός που σε εμποδίζει να κυνηγήσεις τις επιθυμίες σου άμεσα. Λάθη του παρελθόντος μπορεί να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις στο μυαλό σου και η αυτοπεποίθησή σου να κλονιστεί προσωρινά.

Δίδυμοι

Σήμερα έχεις μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά δυσκολεύεσαι να βρεις πού να τις διοχετεύσεις. Διψάς για δράση, αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Προσοχή στις αποσπάσεις από ευαίσθητους ή θιγμένους ανθρώπους γύρω σου.

Καρκίνος

Η μέρα δεν κυλάει εντελώς ομαλά, κάτι που σου προκαλεί μια νευρικότητα. Όσο παθιασμένος/-η κι αν νιώθεις, αν δεν βρεις τη σωστή διέξοδο, θα νιώθεις ότι "στουμπώνεις". Οι άλλοι γύρω σου μπορεί να είναι απόμακροι ή προστατευτικοί με τον εαυτό τους.

Λέων

Η Σελήνη περνάει απέναντί σου σήμερα, προκαλώντας σε να βρεις καλύτερη ισορροπία στη ζωή σου. Το να δεις τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία θα σε βοηθήσει πολύ. Η ανάγκη σου για τους άλλους γίνεται πιο φανερή και ίσως αναζητήσεις συμβουλές ή επαφή πρόσωπο με πρόσωπο.

Παρθένος

Είσαι παθιασμένος/-η με κάτι και θέλεις να δεις πρόοδο εδώ και τώρα, αλλά φαίνεται πως κάτι "κολλάει", γεγονός που σε εκνευρίζει. Ωστόσο, έχεις πολλά να μάθεις για τον εαυτό σου μέσα από αυτά τα εμπόδια.

Ζυγός

Αν και μπορεί να παλεύεις με μια ακαθόριστη δυσαρέσκεια, η μέρα σου προσφέρει μαθήματα για τις πραγματικές σου επιθυμίες. Ενώ νιώθεις έτοιμος/-η να κατακτήσεις τον κόσμο, οι συνθήκες δεν φαίνεται να σε στηρίζουν ακόμα.

Σκορπιός

Η μέρα έχει τις διακυμάνσεις της, αλλά μαθαίνεις πολλά για το τι πραγματικά θέλεις. Η ενέργειά σου είναι δυνατή, αλλά οι διέξοδοι περιορισμένες. Ίσως νιώσεις πίεση από τις απαιτήσεις των άλλων στον χρόνο σου.

Τοξότης

Η ενέργεια της ημέρας είναι κάπως "σταμάτα-ξεκίνα". Από τη μία θέλεις να τρέξεις ένα θέμα του σπιτιού, από την άλλη οι πειρασμοί για απόσπαση προσοχής είναι παντού και εσύ τους αφήνεις να σε παρασύρουν! Αυτό δείχνει ότι ίσως δεν έχεις αποφασίσει ακόμα τι πραγματικά θέλεις.

Αιγόκερως

Μπορεί να νιώσεις ότι "κολλάς" σε διάφορα σημεία σήμερα. Είτε λόγω δικής σου αναποφασιστικότητας είτε λόγω εξωτερικών παραγόντων, χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για να κάνεις τα πράγματα σωστά.

Υδροχόος

Η Σελήνη περνάει στο ζώδιό σου για δύο ημέρες, στρέφοντας την προσοχή σου στις συναισθηματικές σου ανάγκες, ειδικά σε αυτές που μένουν ακάλυπτες. Μπορεί να είσαι κάπως κυκλοθυμικός/-ή, αλλά είναι μια καλή στιγμή για ένα νέο ξεκίνημα.

Ιχθύες

Η Σελήνη περνάει στον τομέα της ιδιωτικότητάς σου, καλώντας σε να αποσυρθείς λίγο και να ανασυγκροτηθείς. Θέλεις να αναλάβεις δράση, αλλά το "κανάλι" δεν είναι ακόμα ανοιχτό, κάτι που σου προκαλεί εκνευρισμό.