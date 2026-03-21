Ζώδια σήμερα (22/3): Πίεση, παρορμητισμός και ξεκαθαρίσματα σχέσεων - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (22/3) για όλα τα ζώδια

Η Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 σηματοδοτεί μια στροφή στην ενέργεια των ημερών, καθώς η Σελήνη περνά στον Κριό, ενεργοποιώντας την ανάγκη για δράση, πρωτοβουλία και άμεσες αποφάσεις. Μετά από ένα διάστημα πιο εσωστρεφές, η σημερινή ημέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και ωθεί τα ζώδια να κάνουν το επόμενο βήμα, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί ρίσκο.

Η επιρροή του Κριού ενισχύει την αυτοπεποίθηση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να φέρει παρορμητικότητα. Γι’ αυτό και η ισορροπία ανάμεσα στη σκέψη και τη δράση θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Είναι μια ημέρα ιδανική για ξεκινήματα, αλλά όχι για βιαστικές αποφάσεις χωρίς σχεδιασμό.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων και σου δίνει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες. Είναι μια ημέρα που μπορείς να ξεκινήσεις κάτι νέο ή να προωθήσεις ένα σχέδιο που είχες αφήσει πίσω. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η ημέρα σε καλεί να κινηθείς πιο ήρεμα και εσωτερικά. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποστασιοποιηθείς λίγο από την ένταση και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τον τομέα του υποσυνείδητου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η Κυριακή αυτή έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα για εσένα. Μπορεί να υπάρξουν συναντήσεις, συζητήσεις ή ακόμη και νέες γνωριμίες που θα σου δώσουν ενέργεια και έμπνευση. Η Σελήνη στον Κριό σε ενθαρρύνει να εκφραστείς πιο άμεσα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η προσοχή σου στρέφεται στον επαγγελματικό τομέα και στους στόχους σου. Η ημέρα μπορεί να φέρει μια εξέλιξη ή μια σκέψη που θα σε ωθήσει να πάρεις πιο ενεργό ρόλο σε μια κατάσταση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η ενέργεια της ημέρας σου ταιριάζει ιδιαίτερα, καθώς ενισχύει τη διάθεσή σου για δράση, εξέλιξη και νέες εμπειρίες. Μπορεί να θελήσεις να οργανώσεις ένα ταξίδι, να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο ή να ασχοληθείς με κάτι που σε εμπνέει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η Κυριακή αυτή σε φέρνει πιο κοντά σε βαθύτερες σκέψεις και συναισθήματα. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να κατανοήσεις καλύτερα μια κατάσταση ή μια σχέση που σε απασχολεί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Η Σελήνη στον Κριό, απέναντί σου, φέρνει ένταση αλλά και ευκαιρίες για ξεκαθαρίσματα. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα σε βοηθήσει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ημέρα σε καλεί να οργανώσεις την καθημερινότητά σου και να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα. Μπορεί να υπάρξει έντονη δραστηριότητα ή υποχρεώσεις που απαιτούν άμεση δράση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Κυριακή αυτή φέρνει ενέργεια, δημιουργικότητα και διάθεση για διασκέδαση. Η Σελήνη στον Κριό ενισχύει την ανάγκη σου να εκφραστείς και να απολαύσεις τη στιγμή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι και στην οικογένεια. Μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση ή αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό σου περιβάλλον. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η επικοινωνία γίνεται πιο άμεση και δυναμική. Μπορεί να έχεις πολλές συζητήσεις ή να χρειαστεί να πάρεις γρήγορες αποφάσεις. Η Σελήνη στον Κριό σε βοηθά να εκφράσεις τις σκέψεις σου με αυτοπεποίθηση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η ημέρα σε καλεί να ασχοληθείς με οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση που αφορά τα χρήματα ή την ασφάλειά σου. Η Σελήνη στον Κριό σε ωθεί να κινηθείς πιο αποφασιστικά. Διάβασε περισσότερα εδώ