Ζώδια σήμερα (29/3): Στο προσκήνιο συναισθήματα, διαισθήσεις και εσωτερικές αναζητήσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (29/3) για όλα τα ζώδια

Η Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 φέρνει μια πιο ήπια αλλά βαθιά συναισθηματική ενέργεια, καθώς η Σελήνη κινείται στους Ιχθύες, ενισχύοντας τη διαίσθηση, την ευαισθησία και την ανάγκη για εσωτερική σύνδεση. Μετά τις έντονες και δυναμικές ημέρες που προηγήθηκαν, το σύμπαν φαίνεται να επιβραδύνει τους ρυθμούς, δίνοντας χώρο για σκέψη, ξεκούραση και συναισθηματική επεξεργασία.

Η επιρροή αυτή μπορεί να κάνει τα ζώδια πιο ευάλωτα αλλά και πιο δεκτικά στα μηνύματα των άλλων. Είναι μια ημέρα που ευνοεί τη δημιουργικότητα, την ενσυναίσθηση και τις πιο ουσιαστικές επαφές, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται προσοχή σε παρεξηγήσεις ή υπερβολικές προσδοκίες.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο (29/3)

Κριός

Η ημέρα σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να στραφείς περισσότερο προς τον εσωτερικό σου κόσμο. Η Σελήνη στους Ιχθύες ενεργοποιεί σκέψεις και συναισθήματα που ίσως είχες αφήσει στην άκρη, φέρνοντάς σε αντιμέτωπο με ανάγκες που δεν είχες εκφράσει.

Ταύρος

Η Κυριακή αυτή φέρνει περισσότερη κοινωνικότητα, αλλά με έναν πιο συναισθηματικό και ουσιαστικό τρόπο. Οι επαφές με φίλους ή άτομα που εμπιστεύεσαι μπορούν να σε βοηθήσουν να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση που σε απασχολεί.

Δίδυμοι

Η προσοχή σου στρέφεται στα επαγγελματικά και στην εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω. Η Σελήνη στους Ιχθύες μπορεί να φέρει μια πιο συναισθηματική προσέγγιση σε θέματα καριέρας, κάτι που δεν είναι πάντα το δυνατό σου σημείο.

Καρκίνος

Η ενέργεια της ημέρας σου ταιριάζει ιδιαίτερα, καθώς ενισχύει τη διαίσθηση και την ανάγκη σου για ουσιαστικές εμπειρίες. Μπορεί να θελήσεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα ή να ασχοληθείς με κάτι που σε εμπνέει πνευματικά.

Λέων

Η Κυριακή αυτή σε φέρνει πιο κοντά σε βαθύτερα συναισθήματα και εσωτερικές αναζητήσεις. Ίσως νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς λίγο από την επιφάνεια των πραγμάτων και να δεις τι κρύβεται πίσω από αυτά.

Παρθένος

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Η Σελήνη στους Ιχθύες, απέναντί σου, φέρνει ευαισθησία αλλά και πιθανές ασάφειες στην επικοινωνία. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που θα χρειαστεί να δείξεις κατανόηση.

Ζυγός

Η καθημερινότητα αποκτά έναν πιο χαλαρό αλλά και λιγότερο ξεκάθαρο ρυθμό. Μπορεί να δυσκολευτείς να συγκεντρωθείς σε πρακτικά ζητήματα ή να νιώσεις ότι κάποια πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμενες.

Σκορπιός

Η ενέργεια της ημέρας σου ταιριάζει ιδιαίτερα, καθώς ενισχύει τη συναισθηματική σου έκφραση και τη δημιουργικότητά σου. Μπορεί να θελήσεις να περάσεις χρόνο με άτομα που σε κάνουν να νιώθεις άνετα ή να ασχοληθείς με κάτι που σου δίνει χαρά.

Τοξότης

Η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι και στην προσωπική σου ζωή. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς λίγο από την ένταση της καθημερινότητας και να περάσεις χρόνο σε ένα οικείο περιβάλλον.

Αιγόκερως

Η επικοινωνία γίνεται πιο συναισθηματική και λιγότερο λογική σήμερα. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που θα έχουν μεγαλύτερο βάθος ή θα αποκαλύψουν κρυφές σκέψεις. Είναι σημαντικό να ακούς προσεκτικά τους άλλους.

Υδροχόος

Η ημέρα σε καλεί να ασχοληθείς με ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις αξίες σου. Μπορεί να σκεφτείς πιο έντονα τα οικονομικά σου ή να αναρωτηθείς τι έχει πραγματικά σημασία για εσένα.

Ιχθύες

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, η ημέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για εσένα. Τα συναισθήματά σου είναι πιο έντονα και η διαίσθησή σου λειτουργεί στο μέγιστο. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να εκφραστείς, να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις ή να κάνεις μικρές αλλαγές.