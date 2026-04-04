Ζώδια σήμερα (05/04): Αναγκαία η ψυχραιμία για να μην υπάρξουν δυσάρεστες ανατροπές - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα (5/4)

Η Κυριακή 5 Απριλίου 2026 κινείται σε έντονους και δυναμικούς ρυθμούς, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στον Κριό, ενισχύοντας την ανάγκη για πρωτοβουλία, άμεση δράση και ξεκάθαρες αποφάσεις. Η ενέργεια της ημέρας δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αναβολές: τα ζώδια καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις κατά πρόσωπο και να κινηθούν με θάρρος.

Ωστόσο, η παρορμητικότητα που συνοδεύει αυτή την επιρροή μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις, ιδιαίτερα σε σχέσεις και συνεργασίες. Η ισορροπία ανάμεσα στην αποφασιστικότητα και την ψυχραιμία είναι το «κλειδί» για να αξιοποιηθεί θετικά η ημέρα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Κριός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε γεμίζει ενέργεια και αυτοπεποίθηση, φέρνοντάς σε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Νιώθεις έτοιμος να πάρεις πρωτοβουλίες και να προχωρήσεις μπροστά χωρίς δισταγμό.

Ταύρος

Η ημέρα σε καλεί να κινηθείς πιο εσωτερικά και να δώσεις προσοχή σε σκέψεις και συναισθήματα που αναδύονται. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποστασιοποιηθείς από έντονες καταστάσεις.

Δίδυμοι

Η Κυριακή αυτή έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα για εσένα. Μπορεί να προκύψουν συναντήσεις, συζητήσεις ή ακόμη και νέες γνωριμίες που θα σου δώσουν ενέργεια και έμπνευση.

Καρκίνος

Η προσοχή σου στρέφεται σε επαγγελματικά θέματα και στόχους. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που απαιτούν άμεση αντίδραση ή αποφάσεις. Η πίεση της ημέρας μπορεί να σε κάνει πιο ευαίσθητο.

Λέων

Η ενέργεια της ημέρας σε ευνοεί, δίνοντάς σου αυτοπεποίθηση και διάθεση για δράση. Μπορεί να θελήσεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, να πάρεις πρωτοβουλίες ή να κυνηγήσεις μια νέα εμπειρία.

Παρθένος

Η ημέρα σε φέρνει πιο κοντά σε βαθύτερα συναισθήματα και σκέψεις. Μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσεις ένα θέμα που σχετίζεται με εμπιστοσύνη ή με κοινές υποχρεώσεις. Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να δεις τα πράγματα πιο ξεκάθαρα.

Ζυγός

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας, καθώς η Σελήνη στον Κριό επηρεάζει άμεσα τον τομέα των συνεργασιών και των προσωπικών σου δεσμών. Μπορεί να υπάρξουν εντάσεις ή διαφωνίες.

Σκορπιός

Η καθημερινότητα αποκτά πιο έντονους ρυθμούς και μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείς πολλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Η ημέρα απαιτεί οργάνωση και συγκέντρωση, καθώς η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε λάθη.

Τοξότης

Η Κυριακή αυτή φέρνει ενέργεια, δημιουργικότητα και διάθεση για διασκέδαση. Μπορεί να θελήσεις να εκφραστείς, να φλερτάρεις ή να ασχοληθείς με δραστηριότητες που σου δίνουν χαρά.

Αιγόκερως

Η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι και στην οικογένεια. Μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση ή αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό σου περιβάλλον. Η ημέρα σε καλεί να βρεις ισορροπία.

Υδροχόος

Η επικοινωνία είναι έντονη και άμεση σήμερα. Μπορεί να έχεις πολλές συζητήσεις ή να χρειαστεί να πάρεις γρήγορες αποφάσεις. Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να εκφραστείς.

Ιχθύες

Η ημέρα σε καλεί να ασχοληθείς με πρακτικά και οικονομικά ζητήματα. Μπορεί να προκύψουν αποφάσεις που σχετίζονται με τα χρήματα ή με την αίσθηση ασφάλειας. Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να κινηθείς πιο αποφασιστικά.