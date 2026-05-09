Ζώδια σήμερα (10/5): Ημέρα εσωτερικής αναζήτησης και επαναπροσδιορισμού - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (10/5) για όλα τα ζώδια

Η Κυριακή φέρνει μια ενδιαφέρουσα αστρολογική δυναμική που επηρεάζει διαφορετικά κάθε ζώδιο. Με τον Πλούτωνα να βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία από τις 6 Μαΐου, η περίοδος αυτή σηματοδοτεί μια φάση εσωτερικής επαναξιολόγησης—ένα διάστημα που μας καλεί να εξετάσουμε τι έχει πραγματική αξία στη ζωή μας. Παράλληλα, οι απηχήσεις από το τετράγωνο Άρη-Δία και το τετράγωνο Ερμή-Πλούτωνα νωρίτερα στην εβδομάδα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διάθεση και τις αποφάσεις μας. Αυτή η Κυριακή είναι ιδανική για ενδοσκόπηση, ήρεμες συζητήσεις και επανεκτίμηση στόχων.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η Κυριακή σου φέρνει μια ανάγκη να επανεξετάσεις τις προτεραιότητές σου, ιδιαίτερα σε θέματα οικονομικά και προσωπικής αξίας. Η ενέργεια της εβδομάδας που πέρασε μπορεί να σε άφησε λίγο εξαντλημένο, καθώς η τάση για υπερβολική δράση ήταν έντονη. Σήμερα, αντί να πιέζεις για αποτελέσματα, αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό σου.

Ταύρος

Ο Ερμής βρίσκεται στο ζώδιό σου, δίνοντάς σου διαύγεια και πειστικότητα στην έκφρασή σου. Αυτή η Κυριακή είναι ιδανική για να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη και να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου. Η σταθερότητα που αναζητάς έρχεται μέσα από την ξεκάθαρη επικοινωνία με τον εαυτό σου πρώτα.

Δίδυμοι

Η Κυριακή σε καλεί σε εσωτερική αναζήτηση. Ο Ερμής βρίσκεται σε θέση που ευνοεί την ενδοσκόπηση, και θέματα από το παρελθόν μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια. Μην αντιστέκεσαι σε αυτή τη διαδικασία—συχνά οι απαντήσεις που ψάχνεις βρίσκονται στα όσα έχεις ήδη βιώσει.

Καρκίνος

Η κοινωνική σου ζωή έρχεται στο προσκήνιο. Οι φίλοι, οι ομάδες και τα κοινά οράματα απασχολούν τη σκέψη σου, και αυτή η Κυριακή μπορεί να φέρει μια σημαντική συζήτηση με κάποιον από το στενό σου περιβάλλον. Η ανάγκη για ανήκειν είναι έντονη, αλλά πρόσεχε να μην θυσιάζεις τις ανάγκες σου για χάρη των άλλων.

Λέων

Η επαγγελματική σου εικόνα και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σου βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυτή η Κυριακή σε καλεί να σκεφτείς πού θέλεις να βρίσκεσαι σε ένα χρόνο από τώρα. Η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια θέματα που αφορούν τις σχέσεις σου και πώς αυτές επηρεάζουν την πορεία σου.

Παρθένος

Η σκέψη σου διευρύνεται και αναζητάς νόημα πέρα από την καθημερινότητα. Αυτή η Κυριακή ευνοεί τη μάθηση, τα ταξίδια (έστω και νοητικά) και την επαφή με νέες ιδέες. Αν νιώθεις κολλημένος σε μια ρουτίνα, είναι η στιγμή να αναρωτηθείς τι σε εμπνέει πραγματικά. Η πνευματική σύνδεση με τον σύντροφό σου είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Ζυγός

Θέματα εμπιστοσύνης, συναισθηματικής βάθους και κοινών πόρων έρχονται στο προσκήνιο. Η Κυριακή σε καλεί να εξετάσεις τι κρύβεται πίσω από τις επιφανειακές συμπεριφορές—τόσο τις δικές σου όσο και των άλλων. Η ειλικρίνεια, ακόμα κι αν είναι άβολη, είναι απαραίτητη. Μια βαθιά συζήτηση μπορεί να φέρει πιο κοντά ή να αποκαλύψει αποστάσεις.

Σκορπιός

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την Κυριακή. Είτε πρόκειται για τον σύντροφό σου, συνεργάτες ή στενούς φίλους, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία είναι έντονη. Η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα σε επηρεάζει άμεσα, φέρνοντας θέματα αυτοεικόνας και προσωπικής δύναμης στην επιφάνεια.

Τοξότης

Η καθημερινότητα, η εργασία και η υγεία σου απαιτούν προσοχή. Αυτή η Κυριακή είναι ιδανική για να βάλεις τάξη στο πρόγραμμά σου και να ασχοληθείς με λεπτομέρειες που συνήθως αγνοείς. Η οργάνωση μπορεί να μην είναι το δυνατό σου σημείο, αλλά σήμερα θα σε ανταμείψει. Μικρές καθημερινές πράξεις αγάπης έχουν μεγαλύτερη αξία από μεγάλες χειρονομίες.

Αιγόκερως

Η δημιουργικότητα και η χαρά έρχονται στο προσκήνιο. Αυτή η Κυριακή σε καλεί να ασχοληθείς με ό,τι σε εμπνέει—χόμπι, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ή απλά να περάσεις χρόνο με ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς. Η αυστηρότητα που συχνά επιβάλλεις στον εαυτό σου μπορεί να χαλαρώσει σήμερα.

Υδροχόος

Το σπίτι, η οικογένεια και οι συναισθηματικές σου ρίζες απασχολούν τη σκέψη σου. Η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα στο ζώδιό σου σε επηρεάζει βαθιά, φέρνοντας ερωτήματα για το ποιος είσαι πραγματικά και τι θέλεις από τη ζωή. Αυτή η Κυριακή είναι ιδανική για ήσυχο χρόνο στο σπίτι.

Ιχθύες

Η επικοινωνία και οι καθημερινές συναναστροφές είναι στο επίκεντρο. Ο Ερμής σου δίνει σταθερότητα στη σκέψη και σε βοηθά να εκφράσεις ιδέες που συνήθως μένουν αδιατύπωτες. Αυτή η Κυριακή ευνοεί τις συζητήσεις, τα κοντινά ταξίδια και την επαφή με αδέρφια ή γείτονες. Οι λέξεις έχουν δύναμη.