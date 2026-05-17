Πισωγυρίσματα και αλλαγή πλάνου για 3 ζώδια το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου

Κι όμως, ο Μάιος κρύβει κι άλλες εκπλήξεις.

Ο Μάιος φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα φέρνει ανατροπές, δεύτερες σκέψεις και καταστάσεις που αλλάζουν πορεία εκεί που όλα έδειχναν να έχουν πάρει τον δρόμο τους. Πρόσωπα από το παρελθόν επιστρέφουν, συμφωνίες «παγώνουν» και σχέδια που θεωρούνταν δεδομένα μπαίνουν ξανά στο τραπέζι.

Για τρία ζώδια, αυτή η περίοδος θα μοιάζει με ένα απρόσμενο restart. Εκεί που πίστευαν πως είχαν αποφασίσει οριστικά, τώρα καλούνται να επανεξετάσουν επιλογές, σχέσεις και επαγγελματικές κινήσεις. Και μπορεί τα πισωγυρίσματα να προκαλούν αρχικά αναστάτωση, όμως σε πολλές περιπτώσεις θα λειτουργήσουν τελικά υπέρ τους.

Απρόβλεπτες κινήσεις για 3 ζώδια μέχρι τα τέλη Μαΐου

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων και τίποτα δεν αποκλείεται να αλλάξει μέσα σε λίγες ημέρες. Εκεί που είχαν βάλει σε τάξη μια προσωπική ή επαγγελματική υπόθεση, νέα δεδομένα έρχονται να ανατρέψουν τα σχέδιά τους. Ένα τηλεφώνημα, μια πρόταση ή ακόμα και μια επιστροφή από το παρελθόν μπορεί να τους βάλει σε σκέψεις. Στα αισθηματικά, αρκετοί θα βρεθούν μπροστά σε ένα δίλημμα: να προχωρήσουν μπροστά ή να δώσουν δεύτερη ευκαιρία σε μια ιστορία που δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά. Στη δουλειά, αλλαγές σε συνεργασίες ή καθυστερήσεις σε συμφωνίες θα τους αναγκάσουν να τροποποιήσουν το πλάνο τους την τελευταία στιγμή.

Σκορπιός

Για τους Σκορπιούς, το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου φέρνει έντονη συναισθηματική φόρτιση και ξαφνικές ανατροπές. Καταστάσεις που θεωρούσαν λήξασες επανέρχονται και ζητούν οριστικές απαντήσεις. Κάποιοι θα αλλάξουν στάση απέναντι σε μια σχέση, ενώ άλλοι θα συνειδητοποιήσουν πως χρειάζεται να κάνουν πίσω σε μια σημαντική απόφαση. Οικονομικά ζητήματα και εκκρεμότητες ενδέχεται επίσης να τους πιέσουν, οδηγώντας τους σε αλλαγή στρατηγικής. Παρ’ όλα αυτά, το σύμπαν φαίνεται να τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να διορθώσουν λάθη ή να κινηθούν πιο προσεκτικά πριν κάνουν το επόμενο βήμα.

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι είναι από εκείνα τα ζώδια που θα δουν τα δεδομένα να αλλάζουν ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση. Προγραμματισμένα σχέδια μπορεί να ακυρωθούν ή να μεταφερθούν, ενώ ένα νέο πρόσωπο ή μια απρόσμενη εξέλιξη θα τους κάνει να αναθεωρήσουν πολλά. Στην προσωπική τους ζωή, δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιστροφές, επανασυνδέσεις ή συζητήσεις που ανοίγουν ξανά κεφάλαια που θεωρούσαν κλειστά. Παράλληλα, στα επαγγελματικά θα χρειαστεί να κινηθούν ευέλικτα, καθώς μια αλλαγή τελευταίας στιγμής μπορεί τελικά να αποδειχθεί πολύ πιο συμφέρουσα από το αρχικό τους πλάνο

