Προβλέψεις εβδομάδας 29 Ιουνίου - 5 Ιουλίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ - Το παρελθόν επιστρέφει ζητώντας απαντήσεις

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 29 Ιουνίου - 5 Ιουλίου 2026. οι εξελίξεις κορυφώνονται και ένας νέος κύκλος τύχης και ευκαιριών ξεκινάει για πολλά ζώδια.

Η εβδομάδα 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου αποτελεί ένα ισχυρό μεταβατικό σημείο, όπου το παρελθόν επιστρέφει ζητώντας απαντήσεις, οι εξελίξεις κορυφώνονται και ένας νέος κύκλος τύχης και ευκαιριών ξεκινάει για πολλά ζώδια.

Στις 29 Ιουνίου, ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στις 26° του Καρκίνου και οι Καρκίνοι του τρίτου δεκαημέρου καλούνται να διαχειριστούν επιστροφές προσώπων και καταστάσεων από το παρελθόν. Πρώην σχέσεις, εκκρεμότητες και υποθέσεις του προηγούμενου τριμήνου επανέρχονται για επανεξέταση. Παράλληλα, ερωτικές επιστροφές και αναβιώσεις παλιών ιστοριών μπορούν να βιώσουν και οι Αιγόκεροι, οι Ιχθύες και οι Τοξότες του τρίτου δεκαημέρου, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν αν αξίζει να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία ή να κλείσουν οριστικά κύκλους.

Στις 30 Ιουνίου, η Πανσέληνος στις 8° Καρκίνου–Αιγόκερω φέρνει κορυφώσεις και σημαντικές εξελίξεις για τους Καρκίνους, Αιγόκερους, Κριούς και Ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου. Ιδιαίτερα οι Κριοί και οι Ζυγοί καλούνται να βρουν ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις της καριέρας και στις υποχρεώσεις του σπιτιού και της οικογένειας.

Την ίδια ημέρα, ο Δίας περνάει στον Λέοντα, αλλάζοντας το συλλογικό κλίμα. Η διάθεσή μας γίνεται πιο εξωστρεφής, θεατρική και αισιόδοξη, ενώ η ανάγκη για διασκέδαση, δημιουργικότητα και αυτοέκφραση ενισχύεται. Τα Λιοντάρια γίνονται οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της περιόδου, ενώ για τους Υδροχόους ξεκινάει μια εξαιρετικά ευνοϊκή ετήσια φάση που υπόσχεται σημαντικές ερωτικές εξελίξεις και σταθεροποίηση σχέσεων. Θετικά επηρεάζονται και οι Κριοί, με νέες ευκαιρίες στον έρωτα και τη δημιουργικότητα.

Επίσης στις 30 Ιουνίου, το τετράγωνο του Άρη με τον Βόρειο Δεσμό, σε συμμετοχή με τον Ουρανό, φέρνει αναγκαστικές αλλά απελευθερωτικές αλλαγές για τους Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες των πρώτων τεσσάρων ημερών. Καταστάσεις που σας πίεζαν δεν μπορούν πλέον να συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, οδηγώντας σε τολμηρές αποφάσεις και νέες κατευθύνσεις.

Στις 2 Ιουλίου, το τετράγωνο Δία–Χείρωνα προσφέρει θεραπευτικές επιρροές στα Λιοντάρια, τους Ταύρους, τους Σκορπιούς και τους Υδροχόους των πρώτων δύο ημερών, βοηθώντας τους να μετατρέψουν παλιές πληγές σε πηγή δύναμης και ωριμότητας.

Τέλος, στις 5 Ιουλίου, το εξάγωνο Άρη–Ποσειδώνα εμπνέει τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του πρώτου δεκαημέρου να κυνηγήσουν στόχους και όνειρα με περισσότερο πάθος, δημιουργικότητα και πίστη στον εαυτό τους. Ο έρωτας γίνεται πιο ρομαντικός, η έμπνευση ενισχύεται και γεννιέται η ανάγκη να αλλάξουμε προς το καλύτερο, διεκδικώντας τη ζωή που πραγματικά επιθυμούμε.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 29 Ιουνίου - 5 Ιουλίου 2026

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, η εβδομάδα αυτή λειτουργεί σαν ένα σημείο καμπής που σας καλεί να βάλετε σε τάξη το παρελθόν για να μπορέσετε να χτίσετε ένα πιο φωτεινό μέλλον. Ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον τέταρτο ηλιακό σας οίκο και στρέφει την προσοχή σε οικογενειακά ζητήματα, θέματα σπιτιού και καταστάσεις που θεωρούσατε ότι είχαν λήξει αλλά τώρα επιστρέφουν για επανεξέταση.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, αυτή η εβδομάδα σας ζητά να επιβραδύνετε, να παρατηρήσετε και να διορθώσετε όσα χρειάζονται προσοχή. Ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον τρίτο ηλιακό σας οίκο και επαναφέρει στο προσκήνιο παλιές συζητήσεις, εκκρεμότητες με αδέλφια ή συγγενείς, ζητήματα μετακινήσεων και συμφωνίες που χρειάζονται αναθεώρηση. Μην βιαστείτε να δώσετε οριστικές απαντήσεις και διαβάστε προσεκτικά κάθε έγγραφο πριν το υπογράψετε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Αγαπημένοι Δίδυμοι, η εβδομάδα αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία σας, καθώς φέρνει εξελίξεις που αλλάζουν δεδομένα και σας ωθούν να εμπιστευτείτε περισσότερο τον εαυτό σας. Ο ανάδρομος Ερμής που ξεκινάει στις 29 Ιουνίου ενεργοποιεί τον δεύτερο ηλιακό σας οίκο και στρέφει την προσοχή σε οικονομικές υποθέσεις, συμφωνίες και θέματα αξιών.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Αγαπημένοι Καρκίνοι, η εβδομάδα αυτή σας τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς πολλά γεγονότα λειτουργούν σαν καθρέφτης που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε ποιοι είστε και τι πραγματικά θέλετε. Ο ανάδρομος Ερμής στο ζώδιό σας στρέφει την προσοχή στον πρώτο ηλιακό σας οίκο και φέρνει πίσω παλιές αποφάσεις, ανθρώπους και καταστάσεις που θεωρούσατε τετελεσμένες.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Αγαπημένοι Λέοντες, αυτή είναι αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες εβδομάδες της χρονιάς για εσάς. Ο ανάδρομος Ερμής στις 29 Ιούλιου μεχρι και 26 του μήνα ενεργοποιεί τον δωδέκατο ηλιακό σας οίκο και φέρνει στο προσκήνιο παρασκηνιακές καταστάσεις, μυστικές σκέψεις και υποθέσεις που παρέμεναν ανοιχτές στο ασυνείδητό σας. Πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν, ενώ αποκαλύψεις και πληροφορίες σας βοηθούν να καταλάβετε τι αξίζει πραγματικά να κρατήσετε στη ζωή σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Αγαπημένοι Παρθένοι, η εβδομάδα αυτή σας καλεί να επανεξετάσετε στόχους, φιλίες και μελλοντικά σχέδια. Ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον ενδέκατο ηλιακό σας οίκο και φέρνει επιστροφές ανθρώπων από το παρελθόν, επαναδιαπραγμάτευση συνεργασιών, φιλικών σχέσεων και την ανάγκη να αναθεωρήσετε τις επιθυμίες και τις προτεραιότητές σας. Μια φιλία μπορεί να αποκτήσει νέα σημασία, ενώ ομαδικά εγχειρήματα χρειάζονται καλύτερη οργάνωση και διόρθωση λαθών.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Αγαπημένοι Ζυγοί, η εβδομάδα αυτή σας καλεί να επανεξετάσετε την πορεία που έχετε χαράξει στον επαγγελματικό τομέα και να δείτε με μεγαλύτερη ωριμότητα αποφάσεις που πήρατε τους προηγούμενους μήνες. Ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον δέκατο ηλιακό σας οίκο, φέρνοντας επιστροφές επαγγελματικών προτάσεων, εκκρεμότητες με ανωτέρους, καθυστερήσεις σε διαπραγματεύσεις και την ανάγκη να διορθώσετε λεπτομέρειες που είχαν παραλειφθεί. Μπορεί να επανεμφανιστούν πρόσωπα από το παρελθόν με νέες επαγγελματικές προτάσεις ή να κληθείτε να αναθεωρήσετε έναν σημαντικό στόχο καριέρας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Αγαπημένοι Σκορπιοί, η εβδομάδα αυτή σας καλεί να αναθεωρήσετε πεποιθήσεις, σχέδια και αποφάσεις που σχετίζονται με το μέλλον σας. Στις 29 Ιουνίου, ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον ένατο ηλιακό σας οίκο και μέχρι περίπου τις 25 Ιουλίου μπορεί να φέρει επιστροφές σε ζητήματα σπουδών, ταξιδιών, εκδόσεων, νομικών υποθέσεων και επαφών με το εξωτερικό.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Αγαπημένοι Τοξότες, η εβδομάδα αυτή σας καλεί να βάλετε σε τάξη τόσο οικονομικές όσο και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον όγδοο ηλιακό σας οίκο και φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν χρέη, φόρους, επενδύσεις, οικονομικές υποχρεώσεις, διατροφές ή οικονομικές συμφωνίες με τρίτους. Παράλληλα, βαθύτερες συναισθηματικές εξαρτήσεις και παλιές ερωτικές ιστορίες επιστρέφουν ζητώντας δεύτερη ευκαρία και ξεκαθαρίσματα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Αγαπημένοι Αιγόκεροι, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονες εξελίξεις στα αισθηματικά σας και σας βάζει σε μια διαδικασία επαναπροσέγγισης, συζητήσεων και σημαντικών ξεκαθαρισμάτων. Ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο ενεργοποιεί τον έβδομο ηλιακό σας οίκο και επαναφέρει στο προσκήνιο πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν. Ιδιαίτερα εσείς του τρίτου δεκαημέρου είναι πολύ πιθανό να δείτε έναν πρώην σύντροφο να επιστρέφει ή να επανέρχεται μια ιστορία που έμεινε ανοιχτή, ζητώντας απαντήσεις και μια δεύτερη ευκαιρία.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Αγαπημένοι Υδροχόοι, η εβδομάδα αυτή σας καλεί να επανεξετάσετε τις συνήθειες, τις υποχρεώσεις και τον τρόπο που διαχειρίζεστε την καθημερινότητά σας. Ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον έκτο ηλιακό σας οίκο και φέρνει πίσω ανολοκλήρωτα επαγγελματικά projects, καθυστερήσεις στην εργασία και την ανάγκη να οργανώσετε εκ νέου το πρόγραμμά σας. Παράλληλα, θέματα υγείας που είχαν παραμεληθεί χρειάζονται περισσότερη προσοχή και φροντίδα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Αγαπημένοι Ιχθύες, η εβδομάδα αυτή σας επανασυνδέει με επιθυμίες, έρωτες και δημιουργικά σχέδια που είχαν μείνει ημιτελή. Ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον πέμπτο ηλιακό σας οίκο και φέρνει κυρίως σε εσάς του τρίτου δεκαημέρου επιστροφές από το παρελθόν στον ερωτικό τομέα, επανεμφάνιση προσώπων που σας είχαν συγκινήσει ή την ανάγκη να ολοκληρώσετε ένα δημιουργικό project που είχε εγκαταλειφθεί.

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