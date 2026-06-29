Αστρολογία & Διακόσμηση: Ποιο αρωματικό κερί ταιριάζει απόλυτα στο ζώδιο σου;

Ποιο αρωματικό κερί ταιριάζει στο ζώδιό σου; Ανακάλυψε πώς τα άστρα επηρεάζουν τις οσφρητικές σου επιλογές και βρες το ιδανικό scent για το σπίτι σου.

Συμβουλευόμαστε τα άστρα για τα ερωτικά μας, τα επαγγελματικά μας, ακόμα και για το τι θα φορέσουμε. Γιατί λοιπόν να μην τα εμπιστευτούμε και για την ατμόσφαιρα του σπιτιού μας;

Κάθε ζώδιο έχει τη δική του μοναδική ενέργεια, τις δικές του ανάγκες και, φυσικά, το δικό του οσφρητικό προφίλ. Το άρωμα που για έναν Κριό είναι πηγή έμπνευσης, για έναν Καρκίνο μπορεί να είναι υπερβολικά έντονο.

Ψάξαμε στα άστρα και βρήκαμε το απόλυτο ταίρι για κάθε εκπρόσωπο του ζωδιακού κύκλου μέσα από τη συλλογή του Nur and Co. Βρες το ζώδιό σου (ή του/της συντρόφου σου) και ανακάλυψε το ιδανικό σου scent!

Τα Ζώδια της Φωτιάς: Ένταση, Πάθος & Δυναμισμός

Οι εκπρόσωποι της φωτιάς χρειάζονται αρώματα που διεγείρουν τις αισθήσεις, έχουν χαρακτήρα και δεν περνούν απαρατήρητα.

Κριός (Aries) – Orange Cinnamon: Ως το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού, ο Κριός είναι γεμάτος ενέργεια και σπιρτάδα. Η ζωντάνια του πορτοκαλιού σε συνδυασμό με την πικάντικη ένταση της κανέλας είναι το ιδανικό boost για την εκρηκτική του προσωπικότητα.

Λέων (Leo) – Baccarat & Velvet Flame: Ο βασιλιάς του ζωδιακού απαιτεί luxury, drama και statement αισθητική. Το άρωμα Baccarat με τις αριστοκρατικές, ξυλώδεις νότες του, τοποθετημένο μέσα στην premium συσκευασία Velvet Flame , είναι το μόνο που μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του Λέοντα για την απόλυτη πολυτέλεια.

Τοξότης (Sagittarius) – Citrus Sea Salt Breeze: Ο αιώνιος ταξιδευτής και περιπετειώδης του ζωδιακού χρειάζεται ένα άρωμα που μυρίζει ελευθερία. Η θαλασσινή αύρα σε συνδυασμό με τα εσπεριδοειδή του προσφέρει αυτή την αίσθηση της απόδρασης που διαρκώς αναζητά.

Τα Ζώδια της Γης: Σταθερότητα, Απόλαυση & Comfort Vibes

Τα ζώδια της γης λατρεύουν την άνεση, την ποιότητα και τις gourmet (γευστικές) απολαύσεις. Θέλουν το σπίτι τους να είναι ένα ζεστό, γήινο καταφύγιο.

Ταύρος (Taurus) – Salted Caramel: Ο Ταύρος είναι ο μεγαλύτερος hedonist (λάτρης της ηδονής και του καλού φαγητού). Το πλούσιο, εθιστικό άρωμα της αλμυρής καραμέλας διεγείρει τις αισθήσεις του και του προσφέρει την απόλυτη αίσθηση "comfort food" χαλάρωσης.

Παρθένος (Virgo) – Nordic Wonderland: Η Παρθένος λατρεύει την τάξη, την οργάνωση και την καθαριότητα. Το crisp, δροσερό και πεντακάθαρο άρωμα του σκανδιναβικού δάσους φέρνει στο χώρο της την αρμονία και την πνευματική διαύγεια που τόσο χρειάζεται για να ηρεμήσει τον αναλυτικό της εγκέφαλο.

Αιγόκερως (Capricorn) – Terra με Black Vanilla: Φιλόδοξος, παραδοσιακός και λάτρης της minimal high-end αισθητικής. Ο Αιγόκερως θα εκτιμήσει τις γήινες γραμμές του sculptural κεριού Terra, ενώ το premium, βαθύ άρωμα της Black Vanilla θα του προσφέρει τη χαλάρωση που ξεχνάει να δώσει στον εαυτό του λόγω δουλειάς.

Τα Ζώδια του Αέρα: Επικοινωνία, Δημιουργικότητα & Αισθητική

Οι αέρινοι τύποι είναι κοινωνικοί, πνευματώδεις, αγαπούν τις τέχνες, τη μόδα και οτιδήποτε ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Δίδυμοι (Gemini) – Wild Cherry: Παιχνιδιάρηδες, dual και διαρκώς σε κίνηση. Οι Δίδυμοι χρειάζονται ένα fun, ποπ και αναζωογονητικό άρωμα σαν το άγριο κεράσι για να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον τους και να ανεβάζει τη διάθεσή τους.

Ζυγός (Libra) – Aura με Peony ή Lotus: Ο Ζυγός κυβερνάται από την Αφροδίτη, πράγμα που σημαίνει ότι η αισθητική είναι το παν γι' αυτόν. Το ιριδίζον δοχείο Aura σε συνδυασμό με τα sculptural κεριά Peony ή Lotus (παιώνια και λωτού) ικανοποιούν την ανάγκη του για απόλυτη συμμετρία, ομορφιά και ρομαντισμό.

Υδροχόος (Aquarius) – Plexis: Ο εκκεντρικός και πρωτοπόρος του ζωδιακού δεν θέλει τίποτα «συνηθισμένο». Το sculptural κερί Plexis, με το ιδιαίτερο γεωμετρικό και avant-garde πλέξιμό του, είναι το μόνο που θα κερδίσει μια θέση στο industrial ή minimal σαλόνι του.

Τα Ζώδια του Νερού: Συναίσθημα, Διαίσθηση & Ρομαντισμός

Τα ζώδια του νερού είναι εξαιρετικά ευαίσθητα, ρομαντικά και συνδέονται βαθιά με το σπίτι και τις αναμνήσεις τους.

Καρκίνος (Cancer) – Baby Talc: Το πιο σπιτόγατο ζώδιο έχει ανάγκη από απόλυτη θαλπωρή. Το άρωμα της πούδρας (Baby Talc) ξυπνά αναμνήσεις ασφάλειας και παιδικής ηλικίας, μετατρέποντας το σπίτι του Καρκίνου στο απόλυτο, ζεστό «καβούκι».

Σκορπιός (Scorpio) – Dark Chocolate: Μυστηριώδης, παθιασμένος και έντονος. Ο Σκορπιός έλκεται από τα βαθιά, σκοτεινά και αισθησιακά αρώματα. Η μυρωδιά της αυθεντικής μαύρης σοκολάτας ταιριάζει απόλυτα με τη μαγνητική και σαγηνευτική του ενέργεια.

Ιχθύες (Pisces) – Lotus: Οι ονειροπόλοι και πνευματικοί Ιχθύες ζουν συχνά στον δικό τους κόσμο. Το sculptural κερί Lotus (λωτός), που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο πνευματικής αναγέννησης και γαλήνης, είναι το ιδανικό κομμάτι για να τους συντροφεύει στις ώρες του διαλογισμού ή της χαλάρωσης.

Εσύ ποιο ζώδιο είσαι; Μπες στο www.nurnco.gr, βρες το κερί ή το άρωμα που σου αντιστοιχεί και άφησε τα άστρα να ευθυγραμμίσουν την ενέργεια του χώρου σου!