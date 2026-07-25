Ζώδια σήμερα (26/7): Η μέρα ζητά ξεκάθαρες αποφάσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (26/7)

Η Κυριακή φέρνει μια αισθητή μετατόπιση της ενέργειας, καθώς ο Ήλιος διανύει τα πρώτα του βήματα στον Λέοντα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη για προσωπική έκφραση. Παράλληλα, η Σελήνη κινείται στον Ζυγό, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις, τη συνεργασία και την αναζήτηση ισορροπίας. Πρόκειται για μια ημέρα που ευνοεί τις ουσιαστικές συζητήσεις, τις κοινωνικές επαφές και τις αποφάσεις που βασίζονται τόσο στη λογική όσο και στο συναίσθημα.

Ο ανάδρομος Ερμής εξακολουθεί να επηρεάζει την επικοινωνία, υπενθυμίζοντας ότι παλιές εκκρεμότητες, πρόσωπα ή υποθέσεις μπορεί να επιστρέψουν στο προσκήνιο. Αντί να θεωρηθούν εμπόδιο, μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για διορθώσεις και οριστικά ξεκαθαρίσματα. Η ημέρα δεν ευνοεί τη βιασύνη, αλλά τη συνειδητή δράση και την προσεκτική αξιολόγηση κάθε νέας πρότασης.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Κριός

Η Κυριακή σε καλεί να δώσεις μεγαλύτερη προσοχή στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ίσως αντιληφθείς ότι κάποιο πρόσωπο περιμένει περισσότερη συμμετοχή ή ενδιαφέρον από την πλευρά σου. Δείτε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στις καθημερινές υποχρεώσεις και στην ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι ορισμένες συνήθειες σε κουράζουν περισσότερο απ' όσο σε ωφελούν και να αποφασίσεις να τις αλλάξεις. Δείτε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η δημιουργικότητα και η διάθεση για επικοινωνία βρίσκονται στα ύψη. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για να βρεθείς με φίλους, να εκφράσεις ιδέες και να αφιερώσεις χρόνο σε δραστηριότητες που σε γεμίζουν χαρά. Δείτε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η προσοχή σου στρέφεται στην οικογένεια, το σπίτι και σε ζητήματα που αφορούν τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Η ημέρα είναι ιδανική για να αποκαταστήσεις ισορροπίες με πρόσωπα που αγαπάς και να αφήσεις πίσω μικρές εντάσεις. Δείτε περισσότερα εδώ

Λέων

Ο Ήλιος στο ζώδιό σου ενισχύει τη λάμψη, την αυτοπεποίθηση και την επιθυμία σου να πάρεις πρωτοβουλίες. Νιώθεις ότι μια νέα περίοδος ανοίγεται μπροστά σου και είσαι έτοιμος να δείξεις τις δυνατότητές σου. Δείτε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η Κυριακή λειτουργεί περισσότερο σε εσωτερικό επίπεδο. Έχεις ανάγκη να απομακρυνθείς από την ένταση και να επανεξετάσεις τις προτεραιότητές σου.Μην βιαστείς να ανακοινώσεις τα σχέδιά σου πριν είσαι βέβαιος για όλες τις λεπτομέρειες. Δείτε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, βρίσκεσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η διάθεσή σου είναι πιο κοινωνική και οι άνθρωποι γύρω σου αναζητούν τη γνώμη και την παρουσία σου. Στον επαγγελματικό τομέα, μια νέα γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για το μέλλον. Δείτε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι ιδιαίτερα έντονη και σε βοηθά να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σου. Σήμερα προτιμάς να παρατηρείς παρά να αποκαλύπτεις τις προθέσεις σου. Στην εργασία, ενδέχεται να μάθεις μια πληροφορία που αλλάζει τα δεδομένα μιας συνεργασίας. Δείτε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η ανάγκη σου για νέες εμπειρίες γίνεται εντονότερη. Η ημέρα ευνοεί ταξίδια, συναντήσεις με φίλους και κάθε δραστηριότητα που σε βγάζει από τη ρουτίνα. Στα αισθηματικά, οι ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσουν κάποιο άτομο μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις ή ένα ταξίδι, ενώ οι δεσμευμένοι βρίσκουν ξανά τον αυθορμητισμό στη σχέση τους. Δείτε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η καριέρα και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι εξακολουθούν να απασχολούν τη σκέψη σου. Ακόμη και σε μια ημέρα ξεκούρασης, οργανώνεις τα επόμενα βήματά σου. Στον έρωτα, χρειάζεται να δείξεις μεγαλύτερη ευελιξία. Δείτε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Κυριακή ευνοεί τη μάθηση, τα ταξίδια και την αναζήτηση νέων εμπειριών. Μπορεί να γεννηθεί η επιθυμία να ξεκινήσεις κάτι διαφορετικό που θα σε εξελίξει προσωπικά ή επαγγελματικά. Στα αισθηματικά, οι συζητήσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάθος. Δείτε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η προσοχή σου στρέφεται σε βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα. Κάτι που απέφευγες να αντιμετωπίσεις επιστρέφει, όχι για να σε πιέσει, αλλά για να σου δώσει την ευκαιρία να το κλείσεις οριστικά. Δείτε περισσότερα εδώ