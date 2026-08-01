Ζώδια σήμερα (2/8): Μια ημέρα γεμάτη συναίσθημα και αποκαλύψεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας

Η Κυριακή φέρνει έντονο συναισθηματικό κλίμα, αλλά και την ανάγκη για δράση. Ο Ήλιος συνεχίζει την πορεία του στον Λέοντα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη για προσωπική έκφραση, ενώ η Σελήνη κινείται στους Ιχθύες, δημιουργώντας μια πιο ευαίσθητη και διαισθητική ατμόσφαιρα.

Η ημέρα χαρακτηρίζεται από έντονες πλανητικές επιρροές, καθώς η Σελήνη σχηματίζει όψεις με τον Ερμή, τον Άρη και την Αφροδίτη, γεγονός που στην αστρολογική ερμηνεία συνδέεται με αυξημένη ανάγκη για επικοινωνία, αλλά και πιθανές συναισθηματικές εντάσεις. Παράλληλα, η Αφροδίτη στην Παρθένο στρέφει την προσοχή σε πιο πρακτικές πλευρές των σχέσεων, όπως η φροντίδα, η συνέπεια και οι μικρές καθημερινές πράξεις που αποδεικνύουν ενδιαφέρον.

Τι προβλέπεται για όλα τα ζώδια σήμερα (2/8)

Κριός

Η Κυριακή ξεκινά με έντονη εσωτερική κινητικότητα. Παρόλο που συνήθως προτιμάς τη δράση και τις γρήγορες αποφάσεις, σήμερα ίσως νιώσεις την ανάγκη να κάνεις ένα βήμα πίσω και να επανεξετάσεις ανθρώπους και καταστάσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η ημέρα σε βρίσκει περισσότερο στραμμένο στις προσωπικές σου ανάγκες και στην ανάγκη να δημιουργήσεις ένα πιο ασφαλές περιβάλλον γύρω σου. Θέλεις να ξέρεις πού πατάς και ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα. Η ημέρα φέρνει συζητήσεις, μηνύματα και νέες πληροφορίες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις μια κατάσταση. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητά σου είναι αυξημένη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Κυριακή αγγίζει βαθιά τον συναισθηματικό σου κόσμο. Έχεις ανάγκη από ασφάλεια, οικειότητα και ανθρώπους που μπορούν να σε καταλάβουν χωρίς πολλά λόγια. Στην εργασία, μπορεί να σκέφτεσαι μια αλλαγή ή μια νέα κατεύθυνση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Ο Ήλιος στο ζώδιό σου συνεχίζει να σου δίνει αυτοπεποίθηση και διάθεση να πρωταγωνιστήσεις. Είναι μια περίοδος που θέλεις να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι και να πάρεις πρωτοβουλίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε κάνει πιο απαιτητικό στις σχέσεις, αλλά και πιο ξεκάθαρο σχετικά με το τι θέλεις. Δεν αναζητάς πλέον απλώς μια παρουσία, αλλά έναν άνθρωπο που μπορεί να σταθεί δίπλα σου ουσιαστικά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η ημέρα φέρνει έντονη κοινωνικότητα και ανάγκη για επαφή. Θέλεις να βρεθείς με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα και να αφήσεις πίσω σου εντάσεις. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι εξαιρετικά δυνατή. Μπορείς να καταλάβεις εύκολα τι κρύβεται πίσω από συμπεριφορές και λόγια. Επαγγελματικά, είναι καλή στιγμή για στρατηγική και προετοιμασία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία και νέες εμπειρίες γίνεται πιο έντονη. Θέλεις αλλαγές, νέες γνωριμίες και διαφορετικές εικόνες. Στα επαγγελματικά, μια νέα ιδέα μπορεί να σε ενθουσιάσει, αλλά χρειάζεται πρακτικό σχέδιο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η ημέρα σε ωθεί να ασχοληθείς περισσότερο με τις σχέσεις σου. Συχνά δίνεις προτεραιότητα στις υποχρεώσεις, όμως τώρα χρειάζεται να δείξεις περισσότερη συναισθηματική παρουσία. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να αλλάξει πολλά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η ημέρα φέρνει ανάγκη για αλλαγή και ανανέωση. Σκέφτεσαι διαφορετικά και αναζητάς νέους τρόπους να οργανώσεις τη ζωή σου. Η ελευθερία δεν σημαίνει απόσταση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα και η διαίσθησή σου λειτουργεί σαν οδηγός. Είναι μια ημέρα κατάλληλη για ξεκούραση, δημιουργικότητα και ουσιαστικές συζητήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ