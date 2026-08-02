Ζώδια σήμερα (3/8): Ώρα για γενναίες αποφάσεις και εσωτερική αναγέννηση - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας

Η πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου ξεκινά με έντονη κινητικότητα στο αστρολογικό σκηνικό. Η Χείρωνας γυρίζει ανάδρομος στον Ταύρο, εγκαινιάζοντας μια περίοδο εσωτερικής αναθεώρησης γύρω από ζητήματα αυτοεκτίμησης, ασφάλειας και προσωπικών αξιών. Παράλληλα, οι όψεις της Σελήνης με τον Δία, τον Άρη και τον Ερμή δημιουργούν ένα μείγμα αισιοδοξίας και έντασης: από τη μία υπάρχει διάθεση για πρόοδο και νέες πρωτοβουλίες, από την άλλη απαιτείται ψυχραιμία στις αντιδράσεις και προσοχή στα λόγια.

Η ημέρα ευνοεί όσους είναι διατεθειμένοι να μάθουν από το παρελθόν αντί να το επαναλάβουν. Παλιές πληγές μπορεί να επανέλθουν όχι για να σας κρατήσουν πίσω, αλλά για να σας δείξουν πόσο έχετε εξελιχθεί.

Τι προβλέπεται για όλα τα ζώδια σήμερα (3/8)

Κριός

Η εβδομάδα ξεκινά με έντονες εναλλαγές στη διάθεσή σου. Από τη μία αισθάνεσαι ότι πρέπει να κινηθείς άμεσα για να προλάβεις εξελίξεις, από την άλλη κάτι μέσα σου σε προτρέπει να περιμένεις λίγο ακόμη. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση μπορεί να δημιουργήσει στιγμές εκνευρισμού. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η ανάδρομη πορεία του Χείρωνα στο ζώδιό σου σε ωθεί να επανεξετάσεις βαθύτερα ζητήματα που αφορούν την αυτοπεποίθηση και την προσωπική σου αξία. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι έχεις υπάρξει πολύ αυστηρός με τον εαυτό σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η επικοινωνία εξακολουθεί να αποτελεί το δυνατό σου χαρτί, όμως σήμερα χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που εκφράζεις τις απόψεις σου. Οι γρήγορες απαντήσεις μπορεί να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η διαίσθησή σου λειτουργεί σαν πυξίδα. Σήμερα μπορεί να αντιληφθείς πράγματα που οι άλλοι αγνοούν, γεγονός που σε βοηθά να πάρεις πιο ώριμες αποφάσεις. Στην εργασία, ένα πρόσωπο αναγνωρίζει την προσπάθειά σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Ο Ήλιος στο ζώδιό σου συνεχίζει να σου χαρίζει αυτοπεποίθηση, όμως η σημερινή ημέρα σου υπενθυμίζει ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται και στην ικανότητα να ακούς τους άλλους. Οι πρωτοβουλίες σου μπορούν να εντυπωσιάσουν, αρκεί να μην παραβλέψεις τις απόψεις των συνεργατών σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η Δευτέρα απαιτεί οργάνωση και καθαρό μυαλό. Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, όμως η μεθοδικότητά σου σε βοηθά να τις διαχειριστείς αποτελεσματικά. Στον έρωτα, προσπάθησε να μην αναλύεις υπερβολικά κάθε λέξη ή συμπεριφορά του άλλου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η κοινωνική σου ζωή αποκτά νέο ενδιαφέρον. Συναντήσεις, προσκλήσεις και συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές γνωριμίες. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία δείχνει να εξελίσσεται θετικά, αρκεί να υπάρξει σαφής κατανομή ευθυνών. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η σημερινή ημέρα σε καλεί να εμπιστευτείς περισσότερο το ένστικτό σου, χωρίς όμως να αφήσεις την καχυποψία να επηρεάσει τις αποφάσεις σου. Μπορεί να αποκαλυφθούν πληροφορίες που αλλάζουν τις ισορροπίες σε μια συνεργασία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά και σε ωθεί να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Στα επαγγελματικά, μια πρόταση που αφορά εκπαίδευση, ταξίδι ή συνεργασία με ανθρώπους από διαφορετικό περιβάλλον μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η προσοχή σου στρέφεται στους μακροπρόθεσμους στόχους. Αν και υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις, καταφέρνεις να διατηρήσεις τον έλεγχο. Η συνέπεια και η υπευθυνότητά σου αναγνωρίζονται. Δεν αποκλείεται να υπάρξει συζήτηση για νέες αρμοδιότητες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία χαρακτηρίζουν τη σημερινή ημέρα. Ιδέες που μέχρι τώρα έμοιαζαν δύσκολες αρχίζουν να αποκτούν ρεαλιστική μορφή. Στα επαγγελματικά, η συνεργασία με ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά από εσένα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου είναι αυξημένη, αλλά σήμερα λειτουργεί ως πλεονέκτημα. Μπορείς να καταλάβεις τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων γύρω σου και να προσφέρεις ουσιαστική στήριξη. Μια δημιουργική ιδέα ή μια καλλιτεχνική έμπνευση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Διάβασε περισσότερα εδώ