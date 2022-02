Η SJP «δε θα ήταν εντάξει» αν η Kim Cattrall επέστρεφε στο And Just Like That

«Υπάρχει ένα ξεκάθαρο όριο μεταξύ Samantha και Kim», εξήγησε η ηθοποιός

Αν κάτι έλειπε από το And Just Like That, αυτό ήταν το ταπεραμέντο της Samantha. Η απουσία της συζητήθηκε στο πρώτο επεισόδιο, όταν η Charlotte (Kristin Davis) και η Miranda (Cynthia Nixon) αποκάλυψαν ότι μετακόμισε στο Λονδίνο για επαγγελματικούς λόγους. Αργότερα, μάθαμε ότι οι σχέσεις της με την Carrie (Sarah Jessica Parker) είχαν ψυχρανθεί, αλλά η τελευταία προσπάθησε αρκετές φορές να τη συναντήσει.

Το όνομα της Samantha ακούστηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν, οι φανατικοί της σειράς ζητούσαν να επιστρέψει ενώ – spoiler alert – στο τελευταίο επεισόδιο κανονίζει να βρεθεί με την Bradshaw για ένα ποτό, στο Παρίσι. Πώς νιώθει για αυτό η SJP, άραγε;

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Variety με τον παραγωγό του And Just Like That, Michael Patrick King, και ρωτήθηκε αν θα ήταν εντάξει με την επιστροφή της Kim Cattrall στη δεύτερη σεζόν. Η απάντησή της ήταν άμεση και καθόλου διπλωματική, σε αντίθεση με όσα έχουμε συνηθίσει.

«Δε νομίζω να ήμουν, γιατί είναι τόση η δημόσια ιστορία με όσα έχει μοιραστεί εκείνη, σχετικά με τα συναισθήματά της. Δεν έχω συμμετάσχει σε άρθρα, ούτε έχω διαβάσει, παρότι ο κόσμος με ενημερώνει».

Ο Michael Patrick King δήλωσε, με τη σειρά του, ότι δεν περιμένει να γυρίσει η Cattrall, ενώ η απόφαση να κρατήσει τον χαρακτήρα στη σειρά, έστω και μέσω μηνυμάτων, ήταν ο τρόπος του να σεβαστεί «την κληρονομιά που άφησε πίσω της» η Samantha.

«Υπάρχει ένα ξεκάθαρο όριο μεταξύ Samantha και Kim», πρόσθεσε η Parker. «Η Samantha δεν έχει φύγει. Η Samantha είναι παρούσα, και πιστεύω τη χειρίστηκαν με τόσο σεβασμό και κομψότητα. Δεν παρουσιάστηκε ως κακιά. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε συναισθήματα για μια σχέση, οπότε πιστεύω βρήκαμε τρόπο να το επικοινωνήσουμε – που ήταν απαραίτητο και σημαντικό για τον κόσμο που την αγάπησε».

Η SJP δήλωσε ικανοποιημένη με την πρώτη σεζόν της σειράς, αλλά και την επανασύνδεση του χαρακτήρα της με την παλιά της φίλη – έστω και μέσω μηνυμάτων, στο τελευταίο επεισόδιο. «Επειδή μια φιλία με τόση προϊστορία είναι πολύτιμη», εξήγησε. «Η Carrie βίωσε μία κατάσταση που τη συνέτριψε και της άλλαξε τη ζωή, κι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αγαπά, αλλά και το ποιον αγαπά».