Η Kim Kardashian περνά στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής της, το οποίο παραμένει πολυάσχολο, αλλά είναι πιο ουσιαστικό.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να είναι περισσότερο love to hate από την Kim Kardashian (και όλη της την οικογένεια). Η γυναίκα που δημιούργησε μία αυτοκρατορία, θεωρείται ότι διαμόρφωσε τα πρότυπα ομορφιάς και ότι κατέστρεψε τα νέα κορίτσια που κάνουν πλαστικές για να τις μοιάσουν, μιλάει στη Vogue και περνά σε μία ολοκαίνουρια φάση ζωής.

Φέτος είναι 41 και έχει ήδη αποφασίσει ότι αυτή θα είναι η καλύτερη δεκαετία της ζωής της. «Μου το είπε και μία θεία μου που με πήρε τηλέφωνο όταν έκλεισα τα 40 και με ενημέρωσε ότι θα κάνω το καλύτερο σεξ της ζωής μου.

«Αποφάσισα να επιλέξω τον εαυτό μου, ακόμα και αν αυτό μου κόστισε ένα διαζύγιο. Θα τρώω καλά, θα γυμνάζομαι, θα διασκεδάζω, θα περνάω χρόνο με τα παιδιά μου και τους ανθρώπους που με κάνουν χαρούμενη. Α, και θα αφήνω στην άκρη το κινητό μου».

Φωτογραφίζεται με συγκλονιστικά outfits σε υπέροχες πόζες, αλλά και με τα 4 παιδιά της, την κηδεμονία τω οποίων μοιράζεται με τον Kanye West. Εν αντιθέσει με τον Ye, η ίδια δεν έχει απαντήσει στις αμέτρητες δημόσιες επιθέσεις του. Το μόνο που θέλει είναι τα παιδιά της να τον βλέπουν ως τον καλύτερο μπαμπά του κόσμου, παρά τη δική τους διαμάχη. Η μοναδική φορά που του απάντησε δημόσια ήταν πριν λίγες εβδομάδες, όταν ο Kanye δήλωσε ότι διαφωνεί με το να έχει η North (η μεγάλη τους κόρη) TikTok.

«Το διαζύγιο είναι ήδη αρκετά δύσκολο για τα παιδιά μας και η εμμονή του Kanye με τον έλεγχο και τη χειραγώγηση, με τόσο αρνητικό και δημόσιο τρόπο, απλώς προσθέτει επιπλέον πόνο σε όλους μας», έγραψε σε ένα Instagram story της. Και αυτό ήταν όλο.

Τηρεί σιγή ιχθύος και για τον νέο της σύντροφο, τον κωμικό Pete Davidson, αλλά αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη την Πρωτοχρονιά στις Μπαχάμες (ενώ ξέρουμε ότι ήταν μαζί). «Η παρέα μου είπε απλά ότι είμαστε επιτέλους διακοπές μετά από πολύ καιρό και πέταξε το κινητό στη θάλασσα. Δεν πίστευα ότι μου επιτρεπόταν να κάνω κάτι τέτοιο». Κι όμως, το έκανε, άλλαξε αριθμό και τώρα το κινητό της χτυπάει λιγότερο.

Οι φίλοι της την περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που δεν λέει ποτέ τίποτα κακό για κανέναν και ότι δεν έχει καμία διάθεση για εκδικητικότητα. Οι κανόνες της εξάλλου είναι απλοί. «Όχι haters. Όχι μαλ@@@ς. Όχι βλακείες. Μην αφήνεις τους ανθρώπους να περιμένουν. Να είσαι εκεί για αυτούς που είναι εκεί για εσένα, Βοήθησε τους πάντες να κερδίζουν».

Ένα 24ωρο δεν είναι αρκετό

Μπορεί το reality Keeping Up With the Kardashians να ολοκληρώθηκε μετά από 20 κύκλους, αλλά η οικογένεια ετοιμάζει το The Kardashians, που θα ξεκινήσει τον Απρίλιο στο Hulu.

Η Kim ξυπνά στις 5:30 το πρωί για να γυμναστεί, κοιμάται μόνο 5 ώρες, μελετά 18 ώρες την εβδομάδα για τις νομικές σπουδές της, έχει ήδη βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους να πάρουν χάρη και να μην οδηγηθούν σε θανατική ποινή.

Ταυτόχρονα, μεγαλώνει 4 παιδιά (μαζί με μία ομάδα νταντάδων προφανώς), κυκλοφορεί τη δική της beauty line, τη σειρά εσωρούχων Skims, αθλητική σειρά για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι το 30% των επισκεπτριών σε ιατρείο πλαστικού θέλει να γίνει σαν την Kim. Μεγαλώνει όμως παιδιά και καταλαβαίνει τις αντιδράσεις του κόσμου. «Αν τα παιδιά μου έβλεπαν κάτι που δεν μου αρέσει στο TikTok, ξέρω ότι θα πρέπει να μιλήσω μαζί τους».

Το δικό της πρότυπο ομορφιάς

Όσο ο κόσμος θέλει να γίνει Kim, η ίδια ήθελε να γίνει Salma Hayek. Ενηλικιώθηκε στο τέλος των 90s και ένιωθε ότι δεν ανήκει πουθενά, μέχρι που εμφανίστηκε η ηθοποιός. «Κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αποδέχονται πια και άλλους σωματότυπους και υπήρχε κάποια με την οποία μπορώ να ταυτιστώ. Στον χορό αποφοίτησης, πήγα στο stand της MAC και τους έδειξα μία φωτογραφία τους για να μου κάνουν το ίδιο μακιγιάζ».

Στα 41 της, δεν σκοπεύει να σπαταλήσει ενέργεια στο να αναλύσει την επίδραση που έχει στον κόσμο. «Προσπαθώ απλώς να ζω και να είμαι χαρούμενη για τους ανθρώπους που έχω. Και αυτό με βοηθά να μπλοκάρω όλα τα αρνητικά».

Διαβάστε εδώ όλη τη συνέντευξη στη Vogue