Η JLo μόλις ανακοίνωσε ότι το παιδί της είναι non binary και το έκανε με τον σωστό τρόπο

Η JLo παρουσίασε το παιδί της ως non binary, αλλά με διακριτικό τρόπο

Βλέποντας το ντοκιμαντέρ του Netflix, Halftime, ανακαλύπτεις τη σχέση που έχει η Jennifer Lopez με τα δίδυμα παιδιά της και πώς αυτά αποτελούν πάντα προτεραιότητα, ακόμα και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά της.

Και ενώ τα Μέσα κάνουν συνήθως focus στη σχέση της με τον Ben Affleck και στις εμφανίσεις που κάνουν, εντός και εκτός social media, το Σαββατοκύριακο συνέβη κάτι απρόσμενο αλλά τρομερά συγκινητικό. Χωρίς ανακοινώσεις και χωρίς μεγάλες δηλώσεις.

Το Emme είναι πολύ κοντά στην JLo και έκανε μία σύντομη εμφάνιση μαζί της στη σκηνή του Super Bowl το 2020. Εκεί τραγούδησε το Born in the USA προκειμένου να στείλει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση του Donald Trump. Και λέμε το Emme γιατί η Lopez ανέβηκε ξανά στη σκηνή με το παιδί της και αναφέρθηκε σε εκείνο χρησιμοποιώντας τις λέξεις they/them (που είναι οι σωστές αντωνυμίες για τα non binary άτομα).

Αν και η ίδια δεν έκανε κάποια επίσημη ανακοίνωση, πριν τραγουδήσουν μαζί στο Blue Diamond Gala, η τραγουδίστρια προετοίμασε το κοινό για την εμφάνιση του Emme στη σκηνή, χρησιμοποιώντας την αντωνυμία "αυτοί":

«Την τελευταία φορά που τραγουδήσαμε μαζί ήταν σε ένα μεγάλο στάδιο σαν αυτό. Τους ζητώ συνέχεια να τραγουδήσουν μαζί μου, αλλά δεν θέλουν. Έτσι λοιπόν αυτή είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίσταση. Είναι πολύ, πολύ απασχολημένοι. Και ακριβοί. Μου κοστίζουν πολύ όταν βγαίνουν στη σκηνή. Αλλά αξίζουν κάθε σεντ γιατί είναι οι αγαπημένοι μου παρτενέρ».

Και κάπως έτσι βγήκε στη σκηνή για να τραγουδήσει το A Thousand Years της Christina Perri, με ένα μικρόφωνο ουράνιο τόξο. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans πρόσεξαν αυτή τη στιγμή και χειροκρότησαν την JLo για την αποδοχή και τη στήριξη που δείχνει στο παιδί της. Ήταν ίσως μία συμβολική κίνηση το να συμβεί τον Ιούνιο, που είναι ο μήνας του Pride.

Το ίδιο Σαββατοκύριακο πάντως αφιέρωσε ένα post στον Affleck για τη Γιορτή του Πατέρα. «Χρόνια πολλά στον πιο τρυφερό, αγαπημένο, στοργικό, συνεπή και ανιδιοτελή μπαμπάκα», είναι τα λόγια που συνόδευσαν το post της, το οποίο έγινε αμέσως viral. Ο Ben έχει 3 παιδιά από τον γάμο του με την Jennifer Garner και η Lopez δύο παιδιά από τον γάμο της με τον Marc Anthony. Οι δύο οικογένειες περνούν χρόνο μαζί, ενώ το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον περασμένο Απρίλιο.