Ο Κέβιν Σπέισι επιτίθεται στο Netflix: «Υπάρχει χάρη σε μένα» - «Προσπάθησαν να με βάλουν στο χώμα»

Ο ηθοποιός, Κέβιν Σπέισι, μετά την αθώωσή του για σεξουαλική κακοποίηση, έκανε επίθεση κατά του Netflix

Συνέντευξη στο Fox News έδωσε ο δημοφιλής ηθοποιός, Κέβιν Σπέισι, κατηγορώντας ευθέως το Neflix ότι προσπάθησε να τον «βάλει στο χώμα». Μετά την αθώωσή του από τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, ο ηθοποιός μίλησε για την πλατφόρμα, η οποία μόλις κυκλοφόρησαν δημόσια οι καταγγελίες σε βάρος του, τον απέλυσε από τη σειρά «House of Cards».

«Είναι παράξενο ότι αποφάσισαν να κόψουν δημοσίως τους δεσμούς μαζί μου, μόνο με βάση ισχυρισμούς. Ισχυρισμοί που τώρα έχουν αποδειχθεί ψευδείς», δήλωσε ο ηθοποιός. «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αμφιβολία πως το Netflix υπάρχει χάρη σε εμένα. Τους έβαλα στον χάρτη και εκείνοι προσπάθησαν να με βάλουν στο χώμα», πρόσθεσε.

Tucker Carlson: "Do you watch Netflix anymore?"



Frank Underwood (Kevin Spacey): "Probably as much as you watch Fox." pic.twitter.com/yNpsE0t69d