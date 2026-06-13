Σπιτικά παγωτίνια με μπανάνα, ρικότα και φιστίκι

Μια εύκολη σπιτική συνταγή για παγωτίνια με βελούδινη υφή και τραγανή επίγευση φιστικιού που απογειώνει τη γεύση.

Μικρά, σπιτικά παγωτά σε μέγεθος μπουκιάς που μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε φορά που θέλετε κάτι γλυκό. Η συνταγή συνδυάζει μπανάνα, ρικότα, κρέμα γάλακτος και φιστίκι, δημιουργώντας ένα δροσερό και θρεπτικό επιδόρπιο που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι. Τα παγωτίνια με μπανάνα, κρέμα γάλακτος και ρικότα είναι ένα απλό και αγνό γλυκό, ιδανικό για να το έχετε πάντα στην κατάψυξη. Η μπανάνα, η ρικότα και η κρέμα γάλακτος χαρίζουν βελούδινη υφή και φυσική γλυκύτητα, ενώ το τριμμένο φιστίκι προσθέτει τραγανότητα και όμορφο χρώμα.

Υλικά

120 γρ. ρικότα

120 γρ. μπανάνα

50 γρ. φρέσκια κρέμα γάλακτος

50 γρ. γάλα

Μέλι

Τριμμένο φιστίκι Αιγίνης

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Εκτέλεση

Στραγγίζουμε καλά τη ρικότα αφήνοντάς τη για περίπου 2 ώρες πάνω σε αρκετά φύλλα απορροφητικού χαρτιού κουζίνας. Στη συνέχεια τη λιώνουμε με ένα πιρούνι και την ανακατεύουμε με την μπανάνα, την κρέμα γάλακτος, το γάλα και 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Χτυπάμε το μείγμα με 2-3 σύντομα περάσματα από το μπλέντερ, ώστε να ομογενοποιηθούν καλύτερα τα υλικά. Έπειτα, μοιράζουμε την κρέμα στις θήκες μιας σιλικονούχας παγοθήκης σε σχήμα κύβου. Τοποθετούμε την παγοθήκη στην κατάψυξη για περίπου 20 λεπτά. Όταν το μείγμα αρχίσει να σταθεροποιείται, βάζουμε σε κάθε κύβο ένα ξυλάκι για γλειφιτζούρι ή παγωτό. Αφήνουμε τα παγωτίνια να παγώσουν και να σταθεροποιηθούν πλήρως για περίπου 12 ώρες. Τα ξεφορμάρουμε προσεκτικά και, πριν τα σερβίρουμε, τα περνάμε από το τριμμένο φιστίκι Αιγίνης ώστε να καλυφθούν εξωτερικά. Καλή απόλαυση.