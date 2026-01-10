Ψητή ρικότα με λίγα υλικά και υπέροχη γεύση

Ένα απλό αλλά ιδιαίτερα αρωματικό φαγητό, που ετοιμάζεται εύκολα στον φούρνο και σερβίρεται τόσο ως ορεκτικό όσο και ως ελαφρύ κυρίως πιάτο.

Η ψητή ρικότα είναι ένα από τα πιο απλά και νόστιμα πιάτα της μεσογειακής κουζίνας. Με λίγα μόνο υλικά και λίγη υπομονή, γίνεται χρυσαφένια, αρωματική και γεμάτη γεύση. Ιδανική τόσο ως ορεκτικό για να ανοίξει η όρεξη, όσο και ως κυρίως πιάτο συνοδευόμενη από φρέσκα λαχανικά ή τραγανό ψωμί. Μια συνταγή που δείχνει πως η απλότητα μπορεί να γίνει γαστρονομική απόλαυση.

Υλικά

500 γρ. ρικότα

Ελαιόλαδο

Πιπέρι

Ψιλό αλάτι

Εκτέλεση

Παίρνουμε ένα πυρίμαχο σκεύος κατάλληλο για φούρνο και ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο με ένα πινέλο κουζίνας αλείφουμε καλά τη βάση και τα τοιχώματα Προσθέτουμε τη ρικότα και με ένα κουτάλι την πιέζουμε και την απλώνουμε ώστε να γεμίσει όλο το σκεύος. Ψήνουμε στον φούρνο στον αέρα στους 180 °C για 1 ώρα. Μόλις είναι έτοιμη, αναποδογυρίζουμε τη ρικότα σε μια πιατέλα και τη καρυκεύουμε κατά προτίμηση: Εμείς χρησιμοποιήσαμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.

Συμβουλές

Η ρικότα μπορεί να αρωματιστεί με πολλούς τρόπους: Μπορούμε να προσθέσουμε ρίγανη ή τσίλι, τριμμένες αντζούγιες, αρωματισμένο λάδι και όλα τα μπαχαρικά και μυρωδικά που μας αρέσουν. Μπορούμε να την ψήσουμε και χωρίς πυρίμαχο σκεύος, σε απλό ταψί. Και για να επισπεύσουμε το ψήσιμο, μπορούμε να την κόψουμε σε χοντρές φέτες και να την ψήσουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Τέλος τη διατηρούμε στο ψυγείο για έως 2 ημέρες, καλυμμένη με μεμβράνη ή σε αεροστεγές δοχείο.