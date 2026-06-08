Εύκολα σπιτικά νιόκι πατάτας με κρεμώδη λευκή σάλτσα τυριών

Αφράτα σπιτικά νιόκι πατάτας συνδυάζονται με βελούδινη κρέμα τυριών και τραγανά αμύγδαλα για ένα εντυπωσιακό πιάτο που ταιριάζει παντού

Αν αγαπάτε τα πιάτα που συνδυάζουν απλά υλικά με πλούσια γεύση, τότε αυτή η συνταγή αξίζει μια θέση στο τραπέζι σας. Τα σπιτικά νιόκι πατάτας έχουν μια μοναδική, αφράτη υφή που τα κάνει να ξεχωρίζουν, ενώ η κρεμώδης σάλτσα τυριών τα απογειώνει γευστικά χωρίς να απαιτεί πολύπλοκες τεχνικές ή πολλά υλικά.

Πρόκειται για ένα πιάτο που θυμίζει τη ζεστασιά της σπιτικής κουζίνας και μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ένα απλό καθημερινό γεύμα σε κάτι ιδιαίτερο. Η απαλή γεύση των τυριών συνδυάζεται αρμονικά με την τραγανή υφή των αμυγδάλων, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα χορταστικό, κομψό και απόλυτα απολαυστικό. Είτε ετοιμάζετε ένα κυριακάτικο τραπέζι είτε αναζητάτε μια διαφορετική πρόταση για το μεσημεριανό ή το βραδινό σας, αυτά τα νιόκι πατάτας με λευκή σάλτσα τυριών είναι μια συνταγή που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη.

Υλικά

Για τα νιόκι

500 γρ. πατάτες με κίτρινη σάρκα

Περίπου 5 κουταλιές της σούπας αλεύρι

Για τη λευκή κρέμα

100 γρ. ανθότυρο ή ρικότα

100 γρ. μαλακό κρεμώδες τυρί

Φρέσκο γάλα, όσο χρειαστεί

Για το σερβίρισμα

100 γρ. αμύγδαλα

pexels

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα νιόκι: Βράζουμε τις πατάτες μέχρι να μαλακώσουν καλά. Ύστερα τις στραγγίζουμε και τις ξεφλουδίζουμε όσο είναι ακόμη ζεστές. Τις λιώνουμε τις καλά και προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι, μία κουταλιά τη φορά, μέχρι να δημιουργηθεί μια ζύμη που να πλάθεται εύκολα. Η ποσότητα του αλευριού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία και την υγρασία της πατάτας, οπότε προσαρμόστε την ανάλογα. Πλάθουμε τη ζύμη σε μακριά κορδόνια ίδιου πάχους και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια με ένα μαχαίρι. Ύστερα τα περνάμε ελαφρά από αλεύρι και τα τοποθετούμε σε έναν αλευρωμένο δίσκο και τα αφήνουμε στην άκρη.

Ετοιμάζουμε τη λευκή κρέμα: Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ανακατεύουμε τη ρικότα και το μαλακό τυρί μαζί με 3-4 κουταλιές της σούπας γάλα, μέχρι να σχηματιστεί μια λεία και ομοιόμορφη σάλτσα. Αφήνουμε την κρέμα να ζεσταθεί σε χαμηλή φωτιά για λίγα λεπτά και την ανακατεύουμε με ένα σύρμα ώστε να γίνει αφράτη και βελούδινη. Προσθέτουμε αλάτι κατά βούληση και την αφήνουμε στην άκρη.

Ετοιμάζουμε τα αμύγδαλα: Ψιλοκόβουμε τα αμύγδαλα με ένα μαχαίρι μέχρι να γίνουν χοντροκομμένο φιλέ. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολυκόφτη, προσέχοντας όμως να μη γίνουν σκόνη.

Στη συνέχεια βράζουμε τα νιόκι σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει. Μόλις ανέβουν στην επιφάνεια, τα στραγγίζουμε και τα μεταφέρουμε στο τηγάνι με τη λευκή κρέμα τυριών. Ανακατεύουμε απαλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα από τη σάλτσα. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο από το νερό του βρασμού για πιο κρεμώδη υφή. Ολοκληρώνουμε το πιάτο με μια γενναιόδωρη ποσότητα από τα ψιλοκομμένα αμύγδαλα και, αν επιθυμείτε, προσθέστε λίγο επιπλέον αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σερβίρουμε τα νιόκι ζεστά και τα απολαμβάνουμε αμέσως.