Ζουμερό κοτόπουλο με μουστάρδα και τραγανή κρούστα

Ένα ζουμερό κοτόπουλο με έντονη γεύση μουστάρδας και τραγανή κρούστα που θυμίζει πιάτο εστιατορίου αλλά φτιάχνεται εύκολα στο σπίτι.

Το κοτόπουλο είναι από τα πιο αγαπημένα υλικά της καθημερινής κουζίνας, όμως λίγες εκδοχές του καταφέρνουν να συνδυάσουν τόσο έντονη γεύση με πραγματικά ζουμερή υφή και τραγανή κρούστα. Σε αυτή τη συνταγή, η μουστάρδα δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδευτικό, αλλά γίνεται το βασικό στοιχείο που δίνει χαρακτήρα, άρωμα και ένταση στο πιάτο. Με μια τεχνική που «δένει» τη σάρκα, κρατά τους χυμούς μέσα και ταυτόχρονα δημιουργεί μια χρυσαφένια, τραγανή επιφάνεια, το αποτέλεσμα θυμίζει πιάτο εστιατορίου αλλά παραμένει απλό στην εκτέλεση. Είναι μια εκδοχή του κοτόπουλου που δεν βασίζεται στην πολυπλοκότητα, αλλά στην ισορροπία ανάμεσα στη ζουμερή υφή, την οξύτητα της μουστάρδας και τη βαθιά γεύση από το ψήσιμο. Ιδανικό για ένα καθημερινό τραπέζι που θέλει να ξεφύγει από τα κλασικά, χωρίς να χάσει τη σπιτική του ταυτότητα.

Υλικά

2 κοτόπουλα των 600 γρ. το καθένα»

Κρεμώδης μουστάρδα

Λεμόνι

Μαντζουράνα

Δεντρολίβανο

Φασκόμηλο

Τριμμένη φρυγανιά

Αλάτι, πιπέρι

Ελαιόλαδο

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Εκτέλεση

Καψαλίζουμε τα κοτόπουλα στη φωτιά για να αφαιρέσουμε τυχόν υπολείμματα, τα ξεπλένουμε και τα στεγνώνουμε. Στη συνέχεια τα τοποθετούμε με την πλάτη προς τα κάτω πάνω σε ξύλο κοπής, τα ανοίγουμε με μαχαίρι κόβοντας δεξιά ή αριστερά από τη σπονδυλική στήλη, ώστε να ανοίξουν σαν βιβλίο. Στερεώνουμε φτερά από κάτω και περνάμε τα μπούτια σε δύο τρύπες που έχουμε ανοίξει στο δέρμα, ώστε να απλωθούν καλά. Τα πιέζουμε με κ για να πλατύνουν. Ύστερα απλώνουμε λίγα μυρωδικά σε ένα τηγάνι. Αλατίζουμε και πιπερώνουμε τη σάρκα των κοτόπουλων και τα τοποθετούμε στο τηγάνι με τη σάρκα να ακουμπά στα μυρωδικά. Προσθέτουμε στην πέτσα λίγο ελαιόλαδο.

Σκεπάζουμε τα κοτόπουλα με καπάκι που εφαρμόζει και τοποθετούμε από πάνω βάρος (π.χ. μια κατσαρόλα γεμάτη νερό). Ψήνουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά για 25–30 λεπτά, στη συνέχεια αλατίζουμε και πιπερώνουμε την πέτσα και γυρίζουμε τα κοτόπουλα με σπάτουλα. Με δυνατά ψαλίδια αφαιρούμε τη σπονδυλική στήλη, τα πλευρά και το στέρνο. Δυναμώνουμε τη φωτιά, σοτάρετε για 5–6 λεπτά, έπειτα τα γυρνάμε ξανά και τα αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά.

Αραιώνουμε τα υγρά του ψησίματος με 1 κουτάλα νερό και τον χυμό από 1/2 λεμόνι, αφήνουμε να μειωθούν για 1 λεπτό και τα σουρώνουμε. Αλείφουμε τη σάρκα με άφθονη μουστάρδα, πασπαλίζουμε με λίγη τριμμένη φρυγανιά και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Τα μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα, προσθέτουμε μουστάρδα και φρυγανιά και από την πλευρά της πέτσας και ψήνουμε στο γκριλ στο μέγιστο για 1–2 λεπτά. Κόβουμε σε μερίδες και σερβίρουμε με ζεστό ζωμό από το ψήσιμο. Καλή απόλαυση.