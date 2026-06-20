Κοτόπουλο με αμύγδαλα σε βάζο στον φούρνο μικροκυμάτων – Εύκολη και γρήγορη συνταγή

Έχετε δοκιμάσει ποτέ να μαγειρέψετε σε βάζο στον φούρνο μικροκυμάτων; Ξεκινήστε με αυτή τη γρήγορη και εύκολη συνταγή και μετά τίποτα δεν θα σας σταματήσει.

Το μαγείρεμα κοτόπουλου με αμύγδαλα σε φούρνο μικροκυμάτων είναι μόνο μία από τις πολλές συνταγές σε βάζο που μπορείτε να φτιάξετε χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο. Το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων μειώνει τον χρόνο μαγειρέματος και σας επιτρέπει να προετοιμάζετε τα πιάτα εκ των προτέρων. Ετοιμάστε μερικά επιπλέον βάζα: μόλις κρυώσουν, μπορείτε να τα φυλάξετε στην κατάψυξη και να τα ξαναζεστάνετε στον φούρνο μικροκυμάτων.

Το μαγείρεμα σε βάζο, κατάλληλο και για ψάρια και οστρακοειδή , λαχανικά και φρούτα , μειώνει τον χρόνο μαγειρέματος δημιουργώντας την αίσθηση μιας χύτρας ταχύτητας. Σε αυτή τη συνταγή, το κοτόπουλο κόβεται ομοιόμορφα σε κύβους και μαγειρεύεται με κρεμμύδι, σάλτσα σόγιας, αλάτι, πιπέρι και καβουρδισμένα αμύγδαλα , καρυκευμένα με θυμάρι.

Υλικά

500 γρ. στήθος κοτόπουλου

1 λευκό κρεμμύδι

Αμύγδαλα με τη φλούδα

Θυμάρι

Σάλτσα σόγιας

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Guido Barbagelata

Εκτέλεση

Για αρχή ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Αν τα μάτια σας δακρύζουν, δοκιμάστε να κρατήσετε λίγο νερό στο στόμα σας ενώ το ψιλοκόβετε: αυτό θα μειώσει την ενόχληση. Λαδώνουμε τους πάτους τεσσάρων βάζων με καπάκια. Τοποθετούμε μέσα 1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε κάθε βάζο, σφραγίζουμε με το καπάκι και ζεστάνετε στο φούρνο μικροκυμάτων στα 750W για 2 λεπτά. Εν τω μεταξύ, κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρούς, ομοιόμορφους κύβους και αλευρώστε τους. Βγάζουμε τα βάζα από τον φούρνο. Σημαντικό: Περιμένετε τουλάχιστον 5-6 λεπτά πριν τα αφήσετε να εξαερωθούν τραβώντας την γλωττίδα σφράγισης. Μόνο αφού ακούσετε τον αέρα να βγαίνει μπορείτε να τα ανοίξετε.

Στη συνέχεια μοιράζουμε το κοτόπουλο στα βάζα, προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας σάλτσα σόγιας, αλάτι και πιπέρι σε κάθε βάζο και ανακατέψτε απαλά. Κλείστε ξανά τα βάζα και ψήστε στα 750W για 3 λεπτά. Καβουρδίζουμε 2-3 κουταλιές της σούπας αμύγδαλα σε ένα τηγάνι, στη συνέχεια χοντροκόβουμε τα 6, τα προσθέτουμε στο κοτόπουλο και ψήνουμε για άλλα 4 λεπτά. Ύστερα το βγάζουμε από τον φούρνο, γαρνίρουμε με φύλλα θυμαριού και σερβίρουμε απευθείας στα βάζα.