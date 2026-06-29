Κάππαρη: Πώς να τη χρησιμοποιήσετε καλύτερα στην κουζίνα

Δείτε πώς η κάππαρη μπορεί να δώσει ένταση και χαρακτήρα στα πιάτα σας, καθώς και πώς να τη χρησιμοποιείτε και να τη συντηρείτε σωστά.

Η κάππαρη, με τη χαρακτηριστική έντονη, αλμυρή και ελαφρώς πικάντικη γεύση της, προσθέτει μια ξεχωριστή ένταση σε πολλά πιάτα, χαρίζοντας τους επιπλέον χαρακτήρα και βάθος. Ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα είναι τα σπαγγέτι alla puttanesca, όπου η κάππαρη παίζει βασικό ρόλο στη γευστική ισορροπία. Τι είναι όμως ακριβώς η κάππαρη; Ποιες είναι οι ιδιότητές της και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε καλύτερα στη μαγειρική; Ας τη γνωρίσουμε πιο αναλυτικά.

Κάππαρη: Τι είναι και γιατί κάνει καλό

Η κάππαρη είναι τα μπουμπούκια του φυτού Capparis spinosa, ενός μικρού θάμνου που ευδοκιμεί κυρίως στις περιοχές της Μεσογείου και της Δυτικής Ασίας. Στην Ελλάδα και την Ιταλία καλλιεργείται ευρέως, με ιδιαίτερα φημισμένες ποικιλίες να προέρχονται από τη Σαλίνα και την Παντελλερία. Συλλέγεται με το χέρι πριν ανθίσει, συνήθως από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου, και στη συνέχεια διατηρείται είτε σε αλάτι είτε σε άλμη. Είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά πολύ έντονη στη γεύση, γεγονός που την καθιστά βασικό συστατικό της μεσογειακής κουζίνας.

Παράλληλα, η κάππαρη θεωρείται και ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον οργανισμό, καθώς είναι πλούσια σε φλαβονοειδή και φυτικές ίνες, περιέχει βιταμίνες και μέταλλα (κυρίως σίδηρο). Συμβάλλει στην αντιοξειδωτική προστασία του οργανισμού, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, υποστηρίζει την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος και βοηθά την πέψη και την εντερική λειτουργία.

Κάππαρη σε καλοκαιρινά και κρύα πιάτα: Οι καλύτερες χρήσεις

Τα σπαγγέτι alla puttanesca είναι ίσως το πιο γνωστό πιάτο με κάππαρη, όμως υπάρχουν πολλές ακόμη συνταγές όπου μπορεί να δώσει ξεχωριστή γεύση. Για παράδειγμα, η ζυμαρικά με τόνο και κρεμμύδι ή με αντζούγιες και ντοματίνια αποκτούν ένταση και χαρακτήρα χάρη στην κάππαρη. Η χρήση της δεν περιορίζεται μόνο στα ζεστά πιάτα. Μπορεί να απογειώσει και πολλά καλοκαιρινά, δροσερά πιάτα, όπως ορεκτικά, σαλάτες, αλλά και finger food.

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Πώς να φτιάξετε κάππαρη σε αλάτι στο σπίτι

Η κάππαρη σε αλάτι είναι η πιο διαδεδομένη μορφή συντήρησης. Είναι πρακτική, εύκολη στη χρήση και μπορεί να βρεθεί σε κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά μπορούμε να τη φτιάξουμε και στο σπίτι.

Ξεκινάμε με φρέσκια κάππαρη. Αφαιρούμε τα κοτσάνια και την πλένουμε καλά με κρύο νερό.

Τη μουλιάζουμε για λίγο ώστε να απομακρυνθούν τυχόν χώματα.

Τη στεγνώνουμε προσεκτικά.

Σε ένα γυάλινο βάζο βάζουμε μια στρώση αλάτι και από πάνω μια στρώση κάππαρης.

Συνεχίζουμε εναλλάξ μέχρι να γεμίσει το βάζο.

Κλείνουμε καλά και αποθηκεύουμε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Η κάππαρη σε αλάτι διατηρείται περίπου για έναν χρόνο.

Πώς να ξαλμυρίσετε την κάππαρη

Πριν τη χρήση, είναι απαραίτητο να ξαλμυρίσουμε την κάππαρη, ώστε να μειωθεί η έντονη αλμυρή της γεύση. Υπάρχουν δύο τρόποι: Μπορούμε να τη μουλιάσουμε σε κρύο νερό για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια να τη στραγγίσουμε καλά. Εναλλακτικά, μπορούμε να τη βάλουμε σε νερό με λίγο ξίδι για λίγα λεπτά και μετά να την ξεπλύνουμε με τρεχούμενο νερό. Σε κάθε περίπτωση, την στραγγίζουμε καλά πριν τη χρήση.

Πώς να αποθηκεύσετε την κάππαρη

Αφού την ανοίξουμε, η κάππαρη σε αλάτι μπορεί να διατηρηθεί είτε στο ψυγείο είτε εκτός, σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, αρκεί να παραμένει καλυμμένη με αλάτι και το βάζο να είναι καλά κλεισμένο. Αντίθετα, η κάππαρη σε άλμη πρέπει να φυλάσσεται αποκλειστικά στο ψυγείο.