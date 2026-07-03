Αυγά ποσέ στο air fryer: Η πιο εύκολη συνταγή με τέλειο αποτέλεσμα

Αυτά τα αυγά ποσέ στο air fryer, που φτιάχνονται σε φορμάκια σιλικόνης, είναι εξαιρετικά εύκολα και ετοιμάζονται πολύ γρήγορα.

Τα αυγά ποσέ αποτελούν μια υγιεινή και νόστιμη επιλογή. Μπορείτε να τα συνδυάσετε με φρυγανισμένο ψωμί, τοστ με αβοκάντο ή με λαχανικά και πατάτες που έχουν μαγειρευτεί στο air fryer. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το μαγείρεμα.

Αυγά

Χρησιμοποιήστε κανονικά αυγά. Το μέγεθος των αυγών επηρεάζει τον χρόνο μαγειρέματος. Εγώ χρησιμοποιώ μεσαίου μεγέθους αυγά. Τα μεγαλύτερα αυγά χρειάζονται περίπου 1-2 λεπτά περισσότερο.

Ζεστό νερό

Θα χρειαστείτε ένα φλιτζάνι πολύ ζεστό νερό για να το ρίξετε πάνω από το αυγό. Έτσι το μαγείρεμα ξεκινά αμέσως και ο κρόκος δεν στεγνώνει. Χρησιμοποιούμ περίπου 3 κουταλιές της σούπας νερό για κάθε φορμάκι σιλικόνης

Αλάτι και πιπέρι

Προσθέστε αλάτι και πιπέρι αφού μαγειρευτεί το αυγό και σερβίρετέ το όσο είναι ζεστό.

Αν ξεχάσετε να προθερμάνετε το air fryer, μην ανησυχήσετε. Απλώς αυξήστε τον χρόνο μαγειρέματος κατά 2 περίπου λεπτά. Τα μεγάλα αυγά χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο μαγειρέματος. Η συνταγή βασίζεται σε μεσαίου μεγέθους αυγά. Τα αυγά ποσέ είναι καλύτερο να καταναλώνονται αμέσως. Δεν συντηρούνται ούτε ζεσταίνονται ξανά με καλό αποτέλεσμα. Συνεχίζουν να μαγειρεύονται όσο παραμένουν μέσα στα ζεστά σκεύη και υπάρχει κίνδυνος να παραψηθούν.

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Υλικά

4 αυγά ή όσα χρειάζεστε

½ κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, για να αλείψετε τα φορμάκια

Για το γαρνίρισμα

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

½ κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο μαϊντανό (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε 1 φλιτζάνι νερό στον φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να είναι πολύ ζεστό. Θα χρειαστείτε περίπου ένα φλιτζάνι νερό, ανάλογα με το πόσα αυγά σκοπεύετε να μαγειρέψετε ταυτόχρονα. Αλείφουμε ελαφρά ή ψεκάζουμε τα φορμάκια σιλικόνης με λίγο ελαιόλαδο. Τοποθετούμε τα φορμάκια σιλικόνης στον κάδο του air fryer όσα χωράνε κάθε φορά. Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C για 5 λεπτά, έχοντας τα φορμάκια μέσα στο καλάθι κατά την προθέρμανση. Βγάζουμε τον κάδο από το air fryer. Τα φορμάκια θα είναι ήδη ζεστά, επομένως τα αφήνουμε μέσα στον κάδο και σπάμε προσεκτικά ένα αυγό μέσα σε κάθε φορμάκι. Έχουμε έτοιμο το καυτό νερό και ρίχνουμε 3-4 κουταλιές της σούπας ζεστό νερό πάνω από κάθε αυγό. Θα παρατηρήσετε ότι το ασπράδι αρχίζει αμέσως να πήζει. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα φορμάκια. Στη συνέχεια, τοποθετούμε ξανά τον κάδο στο air fryer και μαγειρεύουμε στους 180°C για περίπου 3-4 λεπτά. Από τα 3 λεπτά και μετά, καλό είναι να ελέγχετε την πρόοδο του μαγειρέματος. Ο κρόκος παρέμεινε ρευστός, ενώ το ασπράδι είχε μαγειρευτεί τέλεια. Αν προτιμάτε πιο σφιχτό κρόκο, αφήστε τα να μαγειρευτούν για 1-2 λεπτά επιπλέον.

Οι παραπάνω χρόνοι αφορούν μεσαίου μεγέθους αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. Αν χρησιμοποιήσετε αυγά που μόλις βγήκαν από το ψυγείο, προσθέστε 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό στον χρόνο μαγειρέματος. Το ίδιο ισχύει και για τα μεγάλα αυγά. Βγάζουμε προσεκτικά τα αυγά από τα φορμάκια σιλικόνης με μια σπάτουλα. Ξεκολλούν πολύ εύκολα. Πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι και σερβίρουμε αμέσως.

Σημειώσεις