Κριτσίνια ολικής άλεσης με σουσάμι στο air fryer για ένα υγιεινό σνακ

Τραγανά, αρωματικά και πανεύκολα στην προετοιμασία, αυτά τα σπιτικά κριτσίνια ολικής άλεσης είναι ιδανικά για το σνακ, το απεριτίφ ή για να συνοδεύσουν τα γεύματά σας.

Ας ετοιμάσουμε μαζί ένα εύκολο, ελαφρύ και νόστιμο σνακ: κριτσίνια ολικής άλεσης. Ψημένα στο air fryer, αυτά τα κριτσίνια είναι τραγανά, αρωματικά χάρη στο σουσάμι και έτοιμα σε λιγότερο από μισή ώρα, χωρίς χρόνο αναμονής για φούσκωμα. Η ζύμη με αλεύρι ολικής άλεσης, σιμιγδάλι, ελαιόλαδο και νερό ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να φουσκώσει, καθώς χρησιμοποιούμε στιγμιαία μαγιά ειδική για φριτέζα αέρος. Το αποτέλεσμα είναι χρυσαφένια και τραγανά κριτσίνια, ιδανικά για το απεριτίφ ή απλά ως ένα ελαφρύ και απολαυστικό σνακ. Ας ετοιμάσουμε λοιπόν αυτά τα υπέροχα κριτσίνια ολικής άλεσης.

Υλικά

90 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

50 γρ. σιμιγδάλι από σκληρό σιτάρι

½ φακελάκι στιγμιαία μαγιά σε σκόνη

75 γρ. νερό

20 γρ. ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Σουσάμι για διακόσμηση

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Εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το σιμιγδάλι και τη μαγιά. Ανακατεύουμε αρχικά τα στερεά υλικά και στη συνέχεια προσθέτουμε το νερό, το ελαιόλαδο και το αλάτι. Όταν η ζύμη αρχίσει να γίνεται συμπαγής, τη μεταφέρουμε στον πάγκο εργασίας και ζυμώνουμε μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο, ομοιογενές και μη κολλώδες ζυμάρι. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 8-10 κομμάτια και από κάθε κομμάτι πλάθουμε ένα λεπτό μακρόστενο μπαστουνάκι.

Αλείφουμε την επιφάνεια από κάθε κριτσίνι με λίγο νερό και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Τοποθετούμε τα κριτσίνια στον κάδο του air fryer , αφού έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί στη βάση, και ψήνουμε στους 180°C για 15 λεπτά, γυρίζοντάς τα στα τελευταία 5 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς και τα κριτσίνια ολικής άλεσης είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε.

Συμβουλές

Για να έχουμε όμορφα, ίσια και ομοιόμορφα κριτσίνια στη φριτέζα αέρος, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μπαστουνάκια με το ίδιο μήκος και πάχος. Αν είναι πολύ λεπτά, θα ψηθούν πιο γρήγορα και μπορεί να καούν, ενώ αν είναι πολύ χοντρά μπορεί να παραμείνουν μαλακά στο εσωτερικό. Το σουσάμι κολλάει καλύτερα όταν η επιφάνεια των κριτσινιών είναι ελαφρώς υγρή. Γι’ αυτό αλείφουμε καλά με νερό πριν το προσθέσουμε και πιέζουμε απαλά με τα δάχτυλα ώστε να κολλήσει. Αν θέλουμε, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το σουσάμι με παπαρουνόσπορο ή ένα μείγμα σπόρων.

Τα κριτσίνια ολικής άλεσης διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου για 3-4 ημέρες, ιδανικά μέσα σε μεταλλικό κουτί ή καλά κλεισμένη σακούλα τροφίμων, μακριά από την υγρασία που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Αν μαλακώσουν, μπορούμε να τα ζεστάνουμε για λίγα λεπτά στο air fryerστους 160°C, ώστε να αποκτήσουν ξανά μέρος της τραγανότητάς τους. Μπορούμε επίσης να τα καταψύξουμε: αφού κρυώσουν εντελώς, τα τοποθετούμε σε καλά κλεισμένη σακούλα τροφίμων και διατηρούνται στην κατάψυξη έως και 1 μήνα. Για να τα ξεπαγώσουμε, αρκούν λίγα λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.