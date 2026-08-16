Σου έχει περισσέψει κοτόπουλο; Φτιάξε αυτές τις τραγανές κροκέτες με ζαμπόν και τυρί

Τραγανές και αφράτες κροκέτες κοτόπουλου με ζαμπόν και τυρί είναι ο ιδανικός τρόπος να αξιοποιήσεις το κοτόπουλο που περίσσεψε.

Οι κροκέτες κοτόπουλου είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο νόστιμους τρόπους για να αξιοποιήσετε το περισσευούμενο βραστό στήθος κοτόπουλου. Με λίγο ζαμπόν, τυρί και το υπέροχο άρωμα του μοσχοκάρυδου, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα λαχταριστό ορεκτικό ή ένα νόστιμο κυρίως πιάτο. Τραγανές εξωτερικά και μαλακές και αφράτες στο εσωτερικό, είναι τόσο νόστιμες που πραγματικά δεν θα μπορείτε να σταματήσετε στη μια.

Υλικά

250 γρ. βραστό στήθος κοτόπουλου

150 γρ. ζαμπόν

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

3 αυγά

Φρυγανιά τριμμένη, όσο χρειαστεί

Μοσχοκάρυδο

Αραβοσιτέλαιο ή άλλο λάδι για τηγάνισμα

Αλάτι, πιπέρι

pexels

Εκτέλεση

Ξεκινάμε ψιλοκόβοντας στο μπλέντερ το βραστό στήθος κοτόπουλου μαζί με το ζαμπόν. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα αρκετά λεπτοκομμένο μείγμα. Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μπολ και προσθέτουμε 3 αυγά, την τριμμένη παρμεζάνα, λίγο μοσχοκάρυδο, μια πρέζα αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά. Αν το μείγμα είναι πολύ μαλακό, προσθέτουμε λίγη τριμμένη φρυγανιά μέχρι να αποκτήσει την κατάλληλη σύσταση.

Με ελαφρώς βρεγμένα χέρια σχηματίζουμε τις κροκέτες, περίπου στο μέγεθος ενός μεγάλου καρυδιού, και τις πιέζουμε ελαφρά ώστε να πλατύνουν. Χτυπάμε σε ένα μπολ το αυγό που έχει απομείνει μαζί με μια πρέζα αλάτι. Περνάμε τις κροκέτες πρώτα από το χτυπημένο αυγό και στη συνέχεια από την τριμμένη φρυγανιά, ώστε να καλυφθούν καλά. Ύστερα τις τηγανίζουμε λίγες-λίγες σε άφθονο καυτό λάδι, μέχρι να ροδίσουν και να αποκτήσουν τραγανή κρούστα. Τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τις τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας, ώστε να απομακρυνθεί το περιττό λάδι. Σερβίρουμε τις κροκέτες κοτόπουλου ζεστές, πασπαλίζοντας, αν θέλουμε, με λίγο επιπλέον αλάτι.