Η δροσερή γερμανική σαλάτα με αγγούρι και κρεμώδες ντρέσινγκ που θα λατρέψεις

Τραγανό αγγούρι, κρεμώδες ντρέσινγκ και φρέσκος άνηθος σε μια πανεύκολη σαλάτα με δροσερή και ελαφρώς όξινη γεύση.

Τραγανά, δροσερά αγγούρια, ένα βελούδινο ντρέσινγκ με ξινή κρέμα και γιαούρτι και άρωμα φρέσκου άνηθου συνθέτουν μια σαλάτα απλή, αλλά γεμάτη γεύση. Η γερμανική σαλάτα αγγουριού με άνηθο (Gurkensalat) είναι από εκείνες τις συνταγές που αποδεικνύουν πως λίγα και καθημερινά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα πραγματικά απολαυστικό αποτέλεσμα. Το ελαφρώς όξινο ντρέσινγκ ταιριάζει υπέροχα με το τραγανό αγγούρι, ενώ ο άνηθος χαρίζει τη χαρακτηριστική φρεσκάδα του. Ιδανική για τις ζεστές ημέρες, μπορεί να σερβιριστεί ως δροσερή σαλάτα ή ως συνοδευτικό σε ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα.

Υλικά

2 μεγάλα αγγούρια, με τη φλούδα

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι, χωρισμένο

¼ φλιτζανιού ελαφριά ξινή κρέμα (sour cream)

3 κουταλιές της σούπας στραγγιστό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

1½ κουταλιά της σούπας μηλόξιδο

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένος φρέσκος άνηθος, συν επιπλέον για το γαρνίρισμα

½ κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο πιπέρι, συν επιπλέον για το γαρνίρισμα

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Εκτέλεση

Κόβουμε τα 2 αγγούρια σε πολύ λεπτές φέτες. Απλώνουμε τις φέτες αγγουριού σε μία στρώση πάνω σε χαρτί κουζίνας ή σε μια καθαρή πετσέτα κουζίνας. Πασπαλίζουμε με ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και αφήνουμε να σταθούν μέχρι τα αγγούρια να αποβάλουν μέρος της υγρασίας τους και να αποκτήσουν γυαλιστερή όψη, για περίπου 15 λεπτά.

Στο μεταξύ, σε ένα μεγάλο μπολ σερβιρίσματος, χτυπάμε με σύρμα την ξινή κρέμα, το γιαούρτι, το μηλόξιδο, τον άνηθο, το υπόλοιπο ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και το ½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι μέχρι να έχουμε ένα λείο μείγμα. Βάζουμε το ντρέσινγκ στο ψυγείο μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε. Στεγνώνουμε καλά τα αγγούρια με καθαρό χαρτί κουζίνας ή καθαρή πετσέτα κουζίνας. Προσθέτουμε τα αγγούρια στο ντρέσινγκ και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Γαρνίρουμε, αν θέλουμε, με επιπλέον άνηθο και πιπέρι. Σερβίρουμε αμέσως.

Συμβουλή

Το ντρέσινγκ μπορεί να παρασκευαστεί και να διατηρηθεί στο ψυγείο για έως και 2 ημέρες. Τα αγγούρια μπορούν να κοπούν σε φέτες και να αλατιστούν έως και 2 ώρες πριν από το σερβίρισμα. Τα στεγνώνουμε καλά και τα ανακατεύουμε με το ντρέσινγκ λίγο πριν από το σερβίρισμα.