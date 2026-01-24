Προς ενοικίαση το σπίτι της Άγκνες από το «Hamnet» - Το Cwmmau Farmhouse ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό

Το Cwmmau Farmhouse, που εμφανίζεται ως το σπίτι της Άγκνες στο «Hamnet» της Κλόε Ζάο, ανοίγει τις πόρτες του για κινηματογραφικές αποδράσεις.

Λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της κινηματογραφικής διασκευής του μυθιστορήματος «Hamnet» της Μάγκι Ο’Φάρελ, ένα αγροτόσπιτο στο Χερεφορντσάιρ γίνεται ξαφνικά πόλος έλξης για σινεφίλ και λάτρεις της αγγλικής υπαίθρου. Πρόκειται για το Cwmmau Farmhouse, ένα τζακοβιανό αγρόκτημα του 17ου αιώνα, που στην ταινία της Κλόε Ζάο «υποδύεται» το Hewlands Farm, το σπίτι της παιδικής ηλικίας της Άγκνες Σέξπιρ, της γυναίκας του Γουίλιαμ. Σήμερα, το ακίνητο ανήκει και συντηρείται από τον οργανισμό National Trust και είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ζήσουν – κυριολεκτικά – μέσα στο σκηνικό της ταινίας.

Η ταινία «Hamnet», σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ Κλόε Ζάο, βασίζεται στο επιτυχημένο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ο’Φάρελ και αφηγείται την ιστορία αγάπης και απώλειας που, σύμφωνα με τη λογοτεχνική αφήγηση, ενέπνευσε τον Σαίξπηρ να γράψει τον «Άμλετ». Πρωταγωνιστούν ο Πολ Μέσκαλ ως Γουίλιαμ Σέξπιρ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ως Άγκνες, πλαισιωμένοι από τους Έμιλι Γουατσον και Τζο Άλγουιν, μεταξύ άλλων, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν βαριά ονόματα όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Σαμ Μέντες. Αν και η πλοκή εκτυλίσσεται στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον και τα περίχωρά του, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο Χερεφορντσάιρ, με το χωριό Γουόμπλι να «μεταμορφώνεται» σε μια κινηματογραφική εκδοχή της γενέτειρας του δραματουργού.

Σε μικρή απόσταση από το Γουόμπλι βρίσκεται το Cwmmau Farmhouse, στην περιοχή των Welsh Marches, στα σύνορα Αγγλίας και Ουαλίας. Το αγρόκτημα, με την χαρακτηριστική λευκή πρόσοψη, τα μαύρα ξύλινα δοκάρια και τα παράθυρα με μολύβδινα κουφώματα, χτίστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα, αρχικά ως κυνηγετικό κατάλυμα και στη συνέχεια μετατράπηκε σε αγροικία, διατηρώντας μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της αυθεντικής του μορφής. Είναι καταχωρισμένο ως ιστορικό μνημείο βαθμού II, γεγονός που του εξασφαλίζει αυστηρό καθεστώς προστασίας και επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή στις παρεμβάσεις συντήρησης.

Το εσωτερικό του σπιτιού είναι ένας μικρός θησαυρός αγροτικής ιστορίας: δοκάρια από δρυ, παλιά πατώματα από φθαρμένο έλατο, καθώς και μια παλιά κουζίνα στην αρχική της θέση, με παραδοσιακούς φούρνους ψωμιού και παλιές σόμπες. Για τις ανάγκες των σύγχρονων επισκεπτών, έχει προστεθεί ξεχωριστή, πλήρως εξοπλισμένη μοντέρνα κουζίνα, με φούρνο μικροκυμάτων και πλυντήριο πιάτων, ώστε η αυθεντική ατμόσφαιρα να συνυπάρχει με τις ανέσεις του 21ου αιώνα. Το αγροτόσπιτο διαθέτει πέντε δίκλινα υπνοδωμάτια, δύο από τα οποία έχουν εντυπωσιακά κρεβάτια με ουρανό, και μπορεί να φιλοξενήσει έως 10 άτομα, καθιστώντας το ιδανικό για παρέες ή οικογένειες που θέλουν να μοιραστούν την εμπειρία.

Η διαμονή στο Cwmmau Farmhouse ξεκινά περίπου από 1.547 λίρες για τρεις διανυκτερεύσεις, ανάλογα με την περίοδο και τη διαθεσιμότητα. Το σπίτι είναι προσβάσιμο μέσω ενός στενού, ελικοειδούς δρόμου και περιβάλλεται από λιβάδια, μονοπάτια και ιπποδρόμους, με θέα στα Welsh Marches και, σε καθαρές μέρες, μέχρι τα βουνά Bannau Brycheiniog (παλαιότερα Brecon Beacons). Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πεζοπορίες στη γύρω ύπαιθρο και να επισκεφθούν κοντινά αξιοθέατα του National Trust, όπως τους κήπους The Weir, ολοκληρώνοντας ένα σαββατοκύριακο που συνδυάζει το σινεμά με τη φύση.

Για την παραγωγή του «Hamnet», το Cwmmau Farmhouse λειτούργησε ως ιδανικό φυσικό σκηνικό. Ομάδα παραγωγής και National Trust συνεργάστηκαν στενά, αξιοποιώντας τα άθικτα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτηρίου, ενώ η καλλιτεχνική διεύθυνση πρόσθεσε λεπτομέρειες όπως νεαρά μηλιές, λαχανόκηπους, ξύλινες περιφράξεις και βοηθητικές αγροτικές κατασκευές για να «χτίσει» κινηματογραφικά τον κόσμο της Άγκνες. Μάλιστα, μέρος των σκηνικών – όπως τα δέντρα και κάποια στοιχεία περίφραξης – παρέμειναν στο τοπίο μετά τα γυρίσματα, ενώ τα έσοδα από τα location fees χρηματοδότησαν εργασίες συντήρησης στο διατηρητέο κτίριο.

Για όσους έχουν ήδη αγαπήσει το βιβλίο της Ο’Φάρελ ή σκοπεύουν να δουν την ταινία της Ζάο, η διαμονή στο Cwmmau Farmhouse προσφέρει κάτι παραπάνω από ένα απλό «θεματικό» σαββατοκύριακο. Είναι μια ευκαιρία να βιώσουν από κοντά την ατμόσφαιρα που μεταφέρει στην οθόνη η ταινία: τον συνδυασμό της αγροτικής Αγγλίας του 16ου αιώνα με την αισθητική μιας σύγχρονης, βραβευμένης σκηνοθέτιδας. Καθώς το «Hamnet» συνεχίζει να συγκεντρώνει προσοχή και βραβεία, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι ημερομηνίες διαμονής στο αγροτόσπιτο θα εξαφανιστούν γρήγορα – γι’ αυτό, όσοι ονειρεύονται να περάσουν ένα Σαίξπηρ-ικό σαββατοκύριακο στην καρδιά των Welsh Marches, καλό είναι να κλείσουν εγκαίρως.