5 καλοκαιρινά road trips στην Ελλάδα που πρέπει να βάλεις στη λίστα σου

Παραθαλάσσιες διαδρομές, ορεινά τοπία και μικρές στάσεις σε χωριά και πόλεις κάνουν αυτά τα ελληνικά road trips ιδανικά για το καλοκαίρι.

Τα road trips έχουν κάτι που δύσκολα συγκρίνεται με οποιοδήποτε άλλο είδος ταξιδιού. Δεν είναι μόνο ο προορισμός αλλά κυρίως η ίδια η διαδρομή, οι μικρές στάσεις στη μέση του πουθενά, η μουσική στο αυτοκίνητο και εκείνη η αίσθηση ελευθερίας που δημιουργείται όταν ταξιδεύεις χωρίς αυστηρό πρόγραμμα. Σε αντίθεση με ένα οργανωμένο ταξίδι γεμάτο λίστες και συγκεκριμένα ωράρια, το road trip αφήνει χώρο για αυθορμητισμό. Ένα χωριό που δεν είχες προγραμματίσει να επισκεφθείς, μια παραλία που ανακαλύπτεις τυχαία ή μια στάση για φαγητό σε μια τοπική ταβέρνα συχνά γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του ταξιδιού.

Η Ελλάδα είναι ιδανική για καλοκαιρινά road trips γιατί συνδυάζει εντυπωσιακές διαδρομές, εναλλαγές τοπίων και σχετικά μικρές αποστάσεις. Μέσα σε λίγες ώρες μπορείς να βρεθείς από βουνό σε θάλασσα, από πυκνή φύση σε ξερά, άγρια τοπία που θυμίζουν κινηματογραφική σκηνή.

Τα πιο όμορφα road trips στην Ελλάδα για το καλοκαίρι

Το Πήλιο είναι ίσως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους προορισμούς για καλοκαιρινό road trip. Ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας δημιουργεί μια εμπειρία που δύσκολα βαριέσαι. Η διαδρομή μέσα από τα χωριά του Πηλίου - Μακρινίτσα, Τσαγκαράδα, Μηλιές - είναι γεμάτη πράσινο, πέτρινα σπίτια και σημεία με απίστευτη θέα. Μέσα στην ίδια μέρα μπορείς να κάνεις μπάνιο στο Μυλοπόταμο, να πιεις καφέ σε μια πλατεία χωριού και να καταλήξεις για φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Το Πήλιο είναι από εκείνα τα μέρη που σε κάνουν να θες να οδηγείς χωρίς βιασύνη.

Εντελώς διαφορετική αίσθηση προσφέρει η Μάνη. Η διαδρομή προς τη Μάνη θεωρείται από τις πιο ιδιαίτερες στην Ελλάδα, με άγριο τοπίο, πέτρινους πύργους και χωριά που μοιάζουν σχεδόν ανέγγιχτα από τον χρόνο. Εδώ το καλοκαίρι δεν έχει την κλασική «νησιώτικη» εικόνα. Έχει περισσότερη ηρεμία, πιο γήινες αποχρώσεις και μια αίσθηση απομόνωσης που κάνει το road trip να μοιάζει σχεδόν κινηματογραφικό. Η Αρεόπολη, ο Γερολιμένας και το Λιμένι είναι μόνο μερικές από τις στάσεις που αξίζουν στη διαδρομή.

Για όσους θέλουν καλοκαιρινές διακοπές χωρίς υπερβολική ζέστη, τα Ζαγοροχώρια είναι ιδανική επιλογή. Αν και πολλοί τα συνδέουν με χειμερινές αποδράσεις, το καλοκαίρι αποκτούν μια εντελώς διαφορετική ομορφιά. Η φύση, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα χωριά δημιουργούν ένα πιο ήρεμο και ξεκούραστο ταξίδι. Η διαδρομή ανάμεσα σε πέτρινα γεφύρια, δάση και παραδοσιακά χωριά κάνει το road trip στα Ζαγοροχώρια να μοιάζει σχεδόν θεραπευτικό.

Και φυσικά υπάρχει η Κρήτη, ίσως το πιο πλήρες road trip που μπορεί να κάνει κάποιος στην Ελλάδα. Το νησί είναι τόσο μεγάλο και διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή που μοιάζει σαν να ταξιδεύεις σε πολλές διαφορετικές εκδοχές του ελληνικού καλοκαιριού. Από τα Χανιά και το Ελαφονήσι μέχρι το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τα πιο απομονωμένα χωριά του νότου, κάθε στάση έχει διαφορετική ατμόσφαιρα. Η Κρήτη είναι από τα μέρη που δύσκολα χωράνε σε λίγες ημέρες, γιατί το road trip εκεί δεν αφορά μόνο τις παραλίες αλλά και το φαγητό, τα μικρά χωριά, τις μεγάλες διαδρομές και την αίσθηση ότι πάντα υπάρχει κάτι ακόμη να ανακαλύψεις.