Πόσο συχνά πρέπει να πλένεις το χαλάκι του μπάνιου για να αποτρέψεις τη μούχλα και τις επίμονες οσμές;

Αν και συχνά το παραμελούμε, το χαλάκι στο μπάνιο αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας, λόγω της συνεχούς υγρασίας

Καθαρίζεις το μπάνιο σου κάθε εβδομάδα, αλλά θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που καθάρισες/έπλυνες το χαλάκι του μπάνιου; Μάλλον όχι. Αν και συχνά το παραμελούμε, το χαλάκι στο μπάνιο αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων, μούχλας και γενικότερα διάφορων οσμών λόγω της συνεχούς υγρασίας. Προφανώς, λοιπόν, υπάρχει σωστή συχνότητα πλυσίματος για το χαλάκι και είναι ένα από τα μυστικά για να διατηρήσεις το μπάνιο σου υγιεινό και φρέσκο.

Κάθε πότε πρέπει να πλένεις το χαλάκι του μπάνιου;

Για βέλτιστη υγιεινή στο σπίτι, ο στόχος είναι το εβδομαδιαίο πλύσιμο. «Επειδή τα πατάκια απορροφούν νερό, υπολείμματα σαπουνιού, έλαια σώματος και νεκρά κύτταρα δέρματος, παραμένουν υγρά για μεγάλο χρονικό διάστημα», εξηγεί η Alicia Sokolowski, CEO της AspenClean.

Πότε χρειάζεται συχνότερο πλύσιμο (κάθε 3-4 ημέρες);

Αν το μπάνιο χρησιμοποιείται από πολλά άτομα.

Αν κάνεις καθημερινά ντους ή μπάνιο.

Αν το μπάνιο δεν έχει καλό εξαερισμό.

Αν έχεις κατοικίδια που πατούν πάνω στο χαλάκι.

Αν κάποιο μέλος της οικογένειας έχει δερματική ή μυκητιασική λοίμωξη

Tip: Αν το χαλάκι έχει αποχρωματιστεί, μυρίζει κλεισούρα ή είναι μόνιμα γλοιώδες, χρειάζεται άμεσο βαθύ καθάρισμα.

Unsplash

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να πλένεις το χαλάκι του μπάνιου;

Βαμβακερά και Μικροΐνες (Microfiber)

Αυτά τα χαλάκια είναι τα πιο εύκολα στη συντήρηση:

Πλυντήριο: Χρησιμοποίησε κανονικό ή εντατικό κύκλο με ζεστό νερό. Διαχωρισμός: Πλύνε τα μόνα τους ή μαζί με πετσέτες για να αποφύγεις τη μεταφορά χνουδιών στα ρούχα. Απορρυπαντικό: Χρησιμοποίησε κανονική ποσότητα υγρού απορρυπαντικού. Η υπερβολική ποσότητα κάνει τις ίνες σκληρές και δύσοσμες. Στέγνωμα: Στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία ή άπλωμα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Χαλάκια Memory Foam

Το πλυντήριο μπορεί να καταστρέψει τη δομή του αφρού.

Πλύσιμο: Στο χέρι με κρύο ή χλιαρό νερό και λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Προσοχή: Μην το στύβεις δυνατά. Πίεσε το ελαφρά για να φύγει το πολύ νερό και άφησέ το να στεγνώσει φυσικά.

Χαλάκια από Bamboo ή Ξύλο

Καθαρισμός: Σκούπισε τα με ένα πανί ή μαλακή βούρτσα, χρησιμοποιώντας νερό και ήπιο σαπούνι. Στέγνωμα: Στεγνώσε τα αμέσως. Αν μείνουν βρεγμένα, μπορεί να σκεβρώσουν ή να πιάσουν μούχλα.

*Προϊόντα που πρέπει να αποφεύγεις

Η χρήση λάθος καθαριστικών μπορεί να καταστρέψει το χαλάκι σου:

Μαλακτικό: Κλείνει τις ίνες, μειώνει την απορροφητικότητα και παγιδεύει την υγρασία (άρα και τις μυρωδιές).

Χλωρίνη: Καταστρέφει τις μικροΐνες, το λάστιχο και τον αφρό.

Ισχυρά απολυμαντικά: Μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα σου και να φθείρουν το ύφασμα.

Αιθέρια έλαια: Μπορεί να λεκιάσουν τις ίνες και να καταστρέψουν την αντιολισθητική βάση.

*Κοινά λάθη που μειώνουν τη διάρκεια ζωής του