Οι interior designers μίλησαν: 6 πράγματα που δεν έχουν καμία θέση στο σαλόνι σου (πια)

Αν διαβάζεις αυτό το κείμενο, έχοντας ένα guilty χαμόγελο στο πρόσωπό σου, μήπως ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις τις αλλαγές στο σαλόνι σου;

Αν ανήκεις στους millennials, ίσως να έχεις μεγαλώσει με την ιδέα, πως το σαλόνι είναι ένας «ιερός χώρος», τον οποίο χρησιμοποιούμε μόνο σε γιορτές ή όταν έρχονται ξεχωριστοί καλεσμένοι στο σπίτι μας. Από τον καναπέ και το τραπεζάκι μέχρι το χαλί και τη διακόσμηση, όλα είχαν οριακά ταμπέλες «μην αγγίζετε». Αυτή η άποψη (και τάση θα έλεγε κανείς) των γονιών μας δεν ανταποκρίνεται για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο στη σημερινή πραγματικότητα, που το σαλόνι αποτελεί τον κύριο - αν όχι τον μόνο - χώρο του σπιτιού μας.

Οι νεότεροι άνθρωποι σήμερα χρησιμοποιούν το σαλόνι τους για να χαλαρώσουν, να διαβάσουν, να φάνε, να παρακολουθήσουν ταινίες, να δουν τους φίλους τους και φυσικά να κοιμηθούν. Στις ημέρες μας, όλα μπορούν να γίνουν στο σαλόνι, εκτός από το μαγείρεμα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός, πως σε έναν μεγάλο αριθμό καινούργιων σπιτιών έχει καταργηθεί η τραπεζαρία και έχει δοθεί περισσότερος χώρος στο σαλόνι. Αυτή η περιοχή του σπιτιού έχει μεταμορφωθεί σε ένα «comfort place» που δεν σταματάμε να απολαμβάνουμε.

Σύμφωνα με τους interior designers, το σαλόνι μπορεί να αποτελεί έναν πολυλειτουργικό χώρο, ωστόσο είναι σημαντικό να κρατάμε κάποια όρια. Οι ειδικοί υποστηρίζουν, πως υπάρχουν 6 αντικείμενα που δεν έχουν καμία θέση στο σαλόνι μας και καλό για εμάς - αλλά και την αισθητική του χώρου - θα ήταν να τα απομακρύνουμε asap. Αν, λοιπόν, θέλεις να κάνεις μια αλλαγή με αφορμή την έλευση της νέας χρονιάς - μάλλον αυτή είναι η ευκαιρία σου.

6 πράγματα που πρέπει να απομακρύνεις από το σαλόνι σου, σύμφωνα με τους διακοσμητές