Οι interior designers μίλησαν: 6 πράγματα που δεν έχουν καμία θέση στο σαλόνι σου (πια)
JTeam
2 Φεβρουαρίου 2026
Αν ανήκεις στους millennials, ίσως να έχεις μεγαλώσει με την ιδέα, πως το σαλόνι είναι ένας «ιερός χώρος», τον οποίο χρησιμοποιούμε μόνο σε γιορτές ή όταν έρχονται ξεχωριστοί καλεσμένοι στο σπίτι μας. Από τον καναπέ και το τραπεζάκι μέχρι το χαλί και τη διακόσμηση, όλα είχαν οριακά ταμπέλες «μην αγγίζετε». Αυτή η άποψη (και τάση θα έλεγε κανείς) των γονιών μας δεν ανταποκρίνεται για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο στη σημερινή πραγματικότητα, που το σαλόνι αποτελεί τον κύριο - αν όχι τον μόνο - χώρο του σπιτιού μας.
Οι νεότεροι άνθρωποι σήμερα χρησιμοποιούν το σαλόνι τους για να χαλαρώσουν, να διαβάσουν, να φάνε, να παρακολουθήσουν ταινίες, να δουν τους φίλους τους και φυσικά να κοιμηθούν. Στις ημέρες μας, όλα μπορούν να γίνουν στο σαλόνι, εκτός από το μαγείρεμα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός, πως σε έναν μεγάλο αριθμό καινούργιων σπιτιών έχει καταργηθεί η τραπεζαρία και έχει δοθεί περισσότερος χώρος στο σαλόνι. Αυτή η περιοχή του σπιτιού έχει μεταμορφωθεί σε ένα «comfort place» που δεν σταματάμε να απολαμβάνουμε.
Σύμφωνα με τους interior designers, το σαλόνι μπορεί να αποτελεί έναν πολυλειτουργικό χώρο, ωστόσο είναι σημαντικό να κρατάμε κάποια όρια. Οι ειδικοί υποστηρίζουν, πως υπάρχουν 6 αντικείμενα που δεν έχουν καμία θέση στο σαλόνι μας και καλό για εμάς - αλλά και την αισθητική του χώρου - θα ήταν να τα απομακρύνουμε asap. Αν, λοιπόν, θέλεις να κάνεις μια αλλαγή με αφορμή την έλευση της νέας χρονιάς - μάλλον αυτή είναι η ευκαιρία σου.
6 πράγματα που πρέπει να απομακρύνεις από το σαλόνι σου, σύμφωνα με τους διακοσμητές
- #1 Ασορτί έπιπλα: Όσο κι αν λατρεύεις τα vintage έπιπλα, αυτή είναι μια τάση που πρέπει να αφήσεις στο παρελθόν. Τα ασορτί έπιπλα είναι εκτός εποχής και σίγουρα δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στον χώρο σου.
- #2 Παιδικά παιχνίδια: Το σαλόνι δεν είναι παιδότοπος - όσο κι αν τις περισσότερες φορές θυμίζει. Ναι, είναι φυσικό να υπάρχουν παντού παιχνίδια του παιδιού σου, ωστόσο καλό θα ήταν να περιοριστούν στο δωμάτιό του ή το πάρκο και όχι να είναι διασκορπισμένα στο σπίτι.
- #3 Κρεβατάκια κατοικίδιων: Όσο κι αν θέλεις το κατοικίδιό σου να είναι άνετο, μάλλον το σαλόνι δεν είναι το ιδανικό μέρος για να κοιμάται - σύμφωνα τουλάχιστον με την διακοσμήτρια Καρολίνα Χάρβεϊ. Η ίδια αντιπροτείνει να το τοποθετήσεις σε κάποιο βοηθητικό δωμάτιο ή στο χολ.
- #4 Μικρά χαλιά: Μπορεί κάποτε στα πατώματα των σπιτιών να γινόταν «layering» χαλιών, όμως πλέον αυτή η «τάση» έχει αλλάξει. Φρόντισε το μέγεθος του χαλιού που θα διαλέξεις, να καλύπτει όλη την επιφάνεια του σαλονιού σου και όχι ένα τμήμα του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις ούτε στο μέγεθος ούτε στην ποιότητα.
- #5 Ανεμιστήρες οροφής: Οι interior designers συμφωνούν πως οι ανεμιστήρες οροφής ανήκουν στο υπνοδωμάτιο και όχι στο σαλόνι για αισθητικούς - κυρίως - λόγους.
- #6 Γραφείο: Οι ειδικοί είναι κάθετοι: το γραφείο δεν πρέπει να βρίσκεται εντός του σαλονιού, αλλά σε κάποιο άλλο δωμάτιο ή έστω σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ώστε να μην μπερδεύουμε τη χαλάρωση με τη δουλειά. Το σαλόνι πρέπει να είναι ένα καταφύγιο ξεκούρασης και ηρεμίας, όχι ένας δεύτερος χώρος εργασίας.