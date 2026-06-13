Φούξια γαλλικά νύχια: 10 looks για να ξεχωρίσεις με στιλ
Βίκυ Χριστοπούλου
13 Ιουνίου 2026
Αν υπάρχει ένα look που καταφέρνει να συνδυάζει την κλασική κομψότητα με μια δόση παιχνιδιάρικης θηλυκότητας, αυτό είναι τα φούξια γαλλικά νύχια. Η διαχρονική αισθητική του french manicure αποκτά πιο μοντέρνο και δυναμικό χαρακτήρα όταν οι λευκές άκρες δίνουν τη θέση τους σε ζωηρές φούξια πινελιές που τραβούν τα βλέμματα και χαρίζουν ένταση σε κάθε εμφάνιση.
Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για κάθε εποχή που θέλεις να προσθέσεις χρώμα στο look σου, το φούξια γαλλικό μανικιούρ προσφέρει αμέτρητες επιλογές, από διακριτικές και μίνιμαλ εκδοχές μέχρι πιο εντυπωσιακά σχέδια με glitter, chrome, ombré εφέ ή ιδιαίτερα nail art στοιχεία. Είναι κομψό, φρέσκο και αρκετά ευέλικτο ώστε να ταιριάζει τόσο σε καθημερινές εμφανίσεις όσο και σε πιο ιδιαίτερες περιστάσεις.
Ακολουθούν τα πιο όμορφα looks με φούξια γαλλικά νύχια, που αποδεικνύουν πως ένα μικρό χρωματικό twist αρκεί για να μεταμορφώσει το πιο κλασικό μανικιούρ σε απόλυτη τάση:
Φούξια νύχια γαλλικό: 10 looks για να διαλέξεις
Almond
Delicate Nail Art
Baby French
Spring Florals
Fuchsia & Baby Blue
Pointy
Oval
Milky Base
Short
Monochrome Flowers
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