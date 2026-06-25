10 μανικιούρ που αναδεικνύουν τέλεια τα κοντά οβάλ νύχια

Κι όμως έχεις περισσότερες επιλογές απ' όσες νομίζεις

Σε μια εποχή που το «less is more» κυριαρχεί στον κόσμο της ομορφιάς, τα κοντά οβάλ νύχια έχουν κερδίσει ξανά τη θέση τους στη λίστα με τα beauty trends. Είναι κομψά, πρακτικά, «εύκολα» και πολύ απλά αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να καταφύγεις σε ιδιαίτερα σχήματα και περίπλοκα nail designs για να εντυπωσιάσεις.

Από minimal nude αποχρώσεις μέχρι πιο παιχνιδιάρικα σχέδια, τα κοντά οβάλ νύχια αποτελούν τον ιδανικό καμβά για κομψά και σύγχρονα μανικιούρ. Τους ταιριάζουν πολύ τα σκούρα χρώματα του χειμώνα, όπως το βουργουνδί, το καφέ, το μαύρο και το μπορντό, ενώ δείχνουν πολύ όμορφα και με πιο «καθαρές» αποχρώσεις, όπως το γαλακτερό λευκό και το ημιδιάφανο ροζ.

Αν και πολλές γυναίκες νομίζουν ότι το κοντό μήκος είναι περιοριστικό, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές επιλογές αν θέλεις να υιοθετήσεις ένα πιο ιδιαίτερο look. Το γαλλικό μανικιούρ δείχνει υπέροχο σε κοντά οβάλ νύχια με πολύ λεπτή γραμμή στην άκρη, ενώ στην μικρή τους επιφάνεια, μια έμπειρη nail artist μπορεί να «χωρέσει» ακόμα και διακριτικά σχέδια, όπως λουλούδια, γραμμές και polka dots.

Ακολουθούν μερικά από τα ωραιότερα μανικιούρ για κοντά οβάλ νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Κοντά οβάλ νύχια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

Burgundy

Milky White

Polka Dots

Tiny Florals

Milky Pink

Colorful French

Pink

Tiny French

Red

Chrome