10 μανικιούρ που αναδεικνύουν τέλεια τα κοντά οβάλ νύχια
Βίκυ Χριστοπούλου
25 Ιουνίου 2026
Σε μια εποχή που το «less is more» κυριαρχεί στον κόσμο της ομορφιάς, τα κοντά οβάλ νύχια έχουν κερδίσει ξανά τη θέση τους στη λίστα με τα beauty trends. Είναι κομψά, πρακτικά, «εύκολα» και πολύ απλά αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να καταφύγεις σε ιδιαίτερα σχήματα και περίπλοκα nail designs για να εντυπωσιάσεις.
Από minimal nude αποχρώσεις μέχρι πιο παιχνιδιάρικα σχέδια, τα κοντά οβάλ νύχια αποτελούν τον ιδανικό καμβά για κομψά και σύγχρονα μανικιούρ. Τους ταιριάζουν πολύ τα σκούρα χρώματα του χειμώνα, όπως το βουργουνδί, το καφέ, το μαύρο και το μπορντό, ενώ δείχνουν πολύ όμορφα και με πιο «καθαρές» αποχρώσεις, όπως το γαλακτερό λευκό και το ημιδιάφανο ροζ.
Αν και πολλές γυναίκες νομίζουν ότι το κοντό μήκος είναι περιοριστικό, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές επιλογές αν θέλεις να υιοθετήσεις ένα πιο ιδιαίτερο look. Το γαλλικό μανικιούρ δείχνει υπέροχο σε κοντά οβάλ νύχια με πολύ λεπτή γραμμή στην άκρη, ενώ στην μικρή τους επιφάνεια, μια έμπειρη nail artist μπορεί να «χωρέσει» ακόμα και διακριτικά σχέδια, όπως λουλούδια, γραμμές και polka dots.
Ακολουθούν μερικά από τα ωραιότερα μανικιούρ για κοντά οβάλ νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Κοντά οβάλ νύχια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις
Burgundy
Milky White
Polka Dots
Tiny Florals
Milky Pink
Colorful French
Pink
Tiny French
Red
Chrome
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