Αυτό είναι το μανικιούρ που ζητάνε όλες οι fashionistas τώρα

Τα bedazzled manis είναι η νέα μεγάλη τάση νυχιών του καλοκαιριού

Το Υ2Κ είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις φέτος, τόσο στη μόδα, όσο και στην ομορφιά. Οι πιο διάσημες fashionistas, από style icons, μέχρι celebrities, δεν χορταίνουν να φωτογραφίζονται φορώντας low-rise jeans, platform flip flops, μπαντάνες στα μαλλιά, chunky κοσμήματα με charms και baby tees. Η νέα τους εμμονή; Τα bedazzled manicures, δηλαδή τα μανικιούρ με στρας.

Bedazzled manicure: Το νέο it μανικιούρ για το καλοκαίρι 2026

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υιοθετήσεις την τάση. Το μόνο που πρέπει να έχεις είναι (πολλή) υπομονή και (ακόμα περισσότερα) στρας. Μπορείς να «στολίσεις» τα french tips με στρας στην άκρη, να διακοσμήσεις το chrome mani σου με gems ή ακόμα και να κολλήσεις κρυσταλλάκια σε όλη την επιφάνεια του νυχιού πετυχαίνοντας ένα eye catching μαξιμαλιστικό αποτέλεσμα.

Για ένα ενυπωσιακό μεν, κομψό δε αποτέλεσμα, χρησιμοποίησε στρας σε ασημί χρώμα ή διάφανα κρύσταλλα. Αν πάλι θέλεις να πετύχεις ένα πιο αυθεντικό '00s look, στρέψου σε πολύχρωμα στρασάκια και συνδύασέ τα με french tips, nude/milky pink ή ακόμα και μεταλλική βάση. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχάσεις να εφαρμόσεις μια γενναιόδωρη ποσότητα top coat από πάνω, προκειμένου να «κλειδώσεις» το αποτέλεσμα και να βεβαιωθείς ότι θα διαρκέσει για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Δες παρακάτω πώς υιοθέτησαν την τάση μερικές από τις πιο διάσημες celebrities του Hollywood (και όχι μόνο!) και πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Beyoncé

Olivia Dean

Lisa

Megan Fox

Sabrina Carpenter

Dua Lipa

Kylie Jenner



Jennifer Lopez

Dove Cameron