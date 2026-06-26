Αυτό είναι το μανικιούρ που ζητάνε όλες οι fashionistas τώρα
Βίκυ Χριστοπούλου
26 Ιουνίου 2026
Το Υ2Κ είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις φέτος, τόσο στη μόδα, όσο και στην ομορφιά. Οι πιο διάσημες fashionistas, από style icons, μέχρι celebrities, δεν χορταίνουν να φωτογραφίζονται φορώντας low-rise jeans, platform flip flops, μπαντάνες στα μαλλιά, chunky κοσμήματα με charms και baby tees. Η νέα τους εμμονή; Τα bedazzled manicures, δηλαδή τα μανικιούρ με στρας.
Bedazzled manicure: Το νέο it μανικιούρ για το καλοκαίρι 2026
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υιοθετήσεις την τάση. Το μόνο που πρέπει να έχεις είναι (πολλή) υπομονή και (ακόμα περισσότερα) στρας. Μπορείς να «στολίσεις» τα french tips με στρας στην άκρη, να διακοσμήσεις το chrome mani σου με gems ή ακόμα και να κολλήσεις κρυσταλλάκια σε όλη την επιφάνεια του νυχιού πετυχαίνοντας ένα eye catching μαξιμαλιστικό αποτέλεσμα.
Για ένα ενυπωσιακό μεν, κομψό δε αποτέλεσμα, χρησιμοποίησε στρας σε ασημί χρώμα ή διάφανα κρύσταλλα. Αν πάλι θέλεις να πετύχεις ένα πιο αυθεντικό '00s look, στρέψου σε πολύχρωμα στρασάκια και συνδύασέ τα με french tips, nude/milky pink ή ακόμα και μεταλλική βάση. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχάσεις να εφαρμόσεις μια γενναιόδωρη ποσότητα top coat από πάνω, προκειμένου να «κλειδώσεις» το αποτέλεσμα και να βεβαιωθείς ότι θα διαρκέσει για όσο το δυνατόν περισσότερο.
Δες παρακάτω πώς υιοθέτησαν την τάση μερικές από τις πιο διάσημες celebrities του Hollywood (και όχι μόνο!) και πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Beyoncé
Olivia Dean
Lisa
Megan Fox
Sabrina Carpenter
Dua Lipa
Kylie Jenner
Jennifer Lopez
Dove Cameron
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