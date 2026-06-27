Νύχια όμπρε ροζ άσπρο: 10 κομψά και «καθαρά» μανικιούρ που θα λατρέψεις
Βίκυ Χριστοπούλου
27 Ιουνίου 2026
Υπάρχουν τάσεις που έρχονται και φεύγουν, υπάρχουν κι εκείνα τα μανικιούρ που μένουν σταθερά στην κορυφή των πιο κομψών επιλογών. Τα όμπρε ροζ άσπρα νύχια ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Η απαλή μετάβαση από το ροζ στο λευκό δημιουργεί ένα αποτέλεσμα φίνο, καθαρό και απόλυτα θηλυκό, που ταιριάζει τόσο σε καθημερινές εμφανίσεις, όσο και σε πιο επίσημες περιστάσεις και νυφικά looks.
Η γοητεία του συγκεκριμένου mani βρίσκεται στην απλότητά του. Το ροζ χαρίζει ζεστασιά και φυσικότητα, ενώ το λευκό προσθέτει φρεσκάδα και φωτεινότητα, δημιουργώντας μια αέρινη χρωματική ισορροπία που κολακεύει κάθε μήκος και σχήμα νυχιών. Από τις πιο διακριτικές nude αποχρώσεις μέχρι τις πιο έντονες ροζ πινελιές, το εν λόγω μανικιούρ αποπνέει πολυτέλεια και ταυτόχρονα φρεσκάδα, ενώ κάνει τα άκρα να δείχνουν περιποιημένα και ανεπιτήδευτα κομψά.
Ακολουθούν 10 ιδέες με νύχια όμπρε ροζ άσπρο για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Νύχια όμπρε ροζ άσπρο: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις
Oval
Gems
Chrome
Short
Square
Baby Pink
Floral Design
Swirls
Bubblegum Pink
Almond
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.