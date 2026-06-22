Κόκκινα κοραλί νύχια: 10 μανικιούρ που «φωνάζουν» καλοκαίρι
Βίκυ Χριστοπούλου
22 Ιουνίου 2026
Ζεστό, φωτεινό και γεμάτο ενέργεια, το coral red, συνδυάζοντας την ένταση του κόκκινου με τη φρεσκάδα του κοραλί, αποτελεί μία από τις πιο θηλυκές και κομψές επιλογές κάθε καλοκαίρι. Είναι αρκετά εντυπωσιακό ώστε να τραβάει τα βλέμματα, αλλά και αρκετά ισορροπημένο ώστε να δείχνει chic σε κάθε περίσταση, από μια βόλτα στην παραλία μέχρι ένα βραδινό cocktail look.
Η γοητεία του βρίσκεται στην ευελιξία του: μπορεί να δείξει πιο φωτεινό και παιχνιδιάρικο σε κοντά νύχια ή πιο elegant σε πιο μακριά νύχια με αμυγδαλωτό και τετράγωνο σχήμα. Παράλληλα, ταιριάζει υπέροχα σε όλες τις επιδερμίδες, αναδεικνύοντας τέλεια τις πιο μαυρισμένες, αλλά και χαρίζοντας λάμψη σε πιο ανοιχτούς τόνους.
Ακολουθούν 10 από τα ωραιότερα looks με κόκκινα κοραλί νύχια που βρήκαμε στο Instagram για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon:
Κόκκινο κοραλί νύχια: 10 nail looks για να διαλέξεις
Short
Chrome
Almond
Floral Design
Long
Cherries
Glitter
Extra Glossy
Artistic Lines
Square
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