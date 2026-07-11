Ο συνδυασμός μανικιούρ-πεντικιούρ που επιλέγουν οι πιο κομψές γυναίκες

Μερικές φορές οι λεπτομέρειες κάνουν όλη τη διαφορά

Καλές οι luxury τσάντες, τα ακριβά outfits και τα red bottomed heels, ωστόσο μερικές φορές μια εμφάνιση ξεχωρίζει από τις λεπτομέρειες. Case point, τα matching manicures-pedicures. Από το catwalk μέχρι το street style και τα social media, το ασορτί μανικιούρ-πεντικιούρ έχει επιστρέψει δυναμικά, όχι επειδή είναι κάτι το πρωτοποριακό ή το εντυπωσιακό, αλλά ακριβώς επειδή αποπνέει μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας.

Το συγκεκριμένο trend βασίζεται στη φιλοσοφία του quiet luxury, όπου η κομψότητα βρίσκεται στις καθαρές γραμμές και τις απλές δηλώσεις στιλ. Όταν τα νύχια των χεριών και των ποδιών ακολουθούν την ίδια χρωματική παλέτα, δημιουργείται ένα αποτέλεσμα που δείχνει αβίαστα περιποιημένο και δεν επηρεάζεται από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις.

Εκτός από αισθητικά όμορφο, το ίδιο χρώμα σε μανικιούρ και πεντικιούρ αποτελεί και μια ιδιαίτερα πρακτική επιλογή, αφού δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι αν οι αποχρώσεις «δένουν» μεταξύ τους ή αν ταιριάζουν με τα σανδάλια και τα κοσμήματά σου. Ένα ενιαίο χρωματικό αποτέλεσμα δείχνει πάντα ισορροπημένο και αρμονικό, είτε βρίσκεσαι στο γραφείο είτε στις καλοκαιρινές διακοπές σου.

Όσον αφορά τα χρώματα, ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επιλογές των πιο stylish γυναιικών βρίσκονται το απαλό λευκό, το γαλακτερό ροζ και οι nude μπεζ αποχρώσεις που χαρίζουν ένα καθαρό και φυσικό αποτέλεσμα. Όσες αγαπούν τα πιο έντονα χρώματα στρέφονται στο διαχρονικό κόκκινο, στο κερασί , στο βαθύ μπορντό και στο σοκολατί καφέ, που αποπνέουν διακριτική πολυτέλεια. Το καλοκαίρι, ιδιαίτερα δημοφιλείς επιλογές είναι επίσης το butter yellow, το κοραλί και το tomato red, τα οποία αναδεικνύουν υπέροχα το μαυρισμένο δέρμα χωρίς να χάνουν την κομψότητά τους.

Κοινός παρανομαστής όλων είναι φυσικά τα καλά περιποιημένα επωνύχια και οι σωστά φροντισμένες φτέρνες, που κάνουν τόσο το μανικιούρ, όσο και το πεντικιούρ να δείχνει πραγματικά «ακριβό».