Το απρόσμενο χρώμα νυχιών που θα βλέπεις παντού τον Ιούλιο

Οι αναζητήσεις για αυτό έχουν αυξηθεί κατά 170%

Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι το ημιδιάφανο ροζ και το φωτεινό κόκκινο θα είναι τα it χρώματα νυχιών της σεζόν, οι αναζητήσεις των χρηστών του Internet ήρθαν να διαψεύσουν τα προγνωστικά των pros. Το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως φέρνει μαζί του μια απρόσμενα κομψή ανατροπή στον κόσμο του μανικιούρ. Ο λόγος για τα pistachio ή αλλιώς matcha nails, για τα οποία οι αναζητήσεις έχουν αυξηθεί κατά 170% τις τελευταίες εβδομάδες.

Η νέα μεγάλη τάση νυχιών του καλοκαιριού 2026

Το πράσινο επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά με έναν πιο φίνο, σύγχρονο και παιχνιδιάρικο. Από το απαλό mint μέχρι το sage και τις πιο γήινες olive αποχρώσεις, το πράσινο δεν είναι πλέον μια τολμηρή επιλογή, αλλά μια δήλώση στιλ. Και μέσα σε όλες αυτές τις αποχρώσεις, μία ξεχωρίζει ήδη ως το απόλυτο it χρώμα της σεζόν: το pistachio ή αλλιώς matcha green.

Η πιο ιδιαίτερη εκδοχή αυτής της τάσης είναι ένα κρεμώδες, ελαφρώς κιτρινωπό πράσινο που θυμίζει παγωτό φιστίκι ή τσάι μάτσα, ισορροπώντας ανάμεσα στο minimal και στο statement. Ταιριάζει τόσο σε κοντό, όσο και σε μακρύ μήκος, αλλα και σε κάθε σχήμα νυχιών, λειτουργώντας ως «neutral» χρώμα. Αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο όταν συνδυάζεται με glossy ή chrome φινίρισμα, ενώ μπορεί να διανθιστεί και με minimal nail art.

Η τάση του pistachio green δεν περιορίζεται όμως μόνο στα νύχια. Αντίθετα, φαίνεται να γίνεται μέρος μιας ευρύτερης beauty τάσης που αγκαλιάζει όλον τον κόσμο της ομορφιάς, από το μακιγιάζ μέχρι τα αρώματα. Οι gourmand νότες με έμπνευση το φιστίκι έχουν γίνει μάλιστα ιδιαίτερα δημοφιλείς τους τελευταίους μήνες, επιβεβαιώνοντας ότι το pistachio έχει εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο beauty trend και όχι απλώς σε μια seasonal επιλογή.