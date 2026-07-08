Πορτοκαλί νύχια: 12 μανικιούρ για statement καλοκαιρινές εμφανίσεις
Βίκυ Χριστοπούλου
8 Ιουλίου 2026
Το καλοκαίρι έχει τον τρόπο να μας κάνει πιο τολμηρές στις επιλογές μας, είτε πρόκειται για τα ρούχα, είτε για το μανικιούρ μας. Και αν υπάρχει ένα χρώμα που αποτυπώνει καλύτερα από κάθε άλλη την αισιοδοξία και ανεμελιά της εποχής, αυτό είναι το πορτοκαλί. Από τις πιο απαλές αποχρώσεις του βερίκοκου μέχρι το ζωηρό μανταρινί και το έντονο κοραλί, τα πορτοκαλί νύχια επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο αυτόν το μήνα, χαρίζοντας μια δόση φρεσκάδας και ζωντάνιας σε κάθε καλοκαιρινό look.
Είναι φωτεινά χωρίς να δείχνουν υπερβολικά, statement χωρίς να χάνουν τη διαχρονικότητά τους και ταιριάζουν εξίσου όμορφα με ένα λινό σύνολο στην πόλη όσο και με ένα πολύχρωμο outfit στις διακοπές. Το μεγάλο ατού τους είναι όμως ότι αναδεικνύουν τέλεια τη μαυρισμένη επιδερμίδα, κάνοντάς την να δείχνει πιο σοκολατένια και λαμπερή.
Αν δεν αγαπάς τις μονοχρωμίες, μπορείς να διανθίσεις το mani σου με nail art σχέδια, όπως φλοράλ μοτίβαλ και γεωμετρικά designs, ενώ αν θέλεις μια πιο μίνιμαλ εκδοχή της τάσης, μπορείς να υιοθετήσεις ένα γαλλικό μανικιούρ με πορτοκαλί αντί για λευκή άκρη. Ακολουθούν μερικά από τα δικά μας αγαπημένα looks με πορτοκαλί νύχια για να διαλέξεις:
12 καλοκαιρινά μανικιούρ με πορτοκαλί νύχια για να πάρεις ιδέες
Short
Floral
Chrome
Baby French
Tangerine
Fruity
Ombre
French Manicure
Swirls
Diagonal French
Polka Dots
Glitter
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