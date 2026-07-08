Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Το καλοκαίρι έχει τον τρόπο να μας κάνει πιο τολμηρές στις επιλογές μας, είτε πρόκειται για τα ρούχα, είτε για το μανικιούρ μας. Και αν υπάρχει ένα χρώμα που αποτυπώνει καλύτερα από κάθε άλλη την αισιοδοξία και ανεμελιά της εποχής, αυτό είναι το πορτοκαλί. Από τις πιο απαλές αποχρώσεις του βερίκοκου μέχρι το ζωηρό μανταρινί και το έντονο κοραλί, τα πορτοκαλί νύχια επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο αυτόν το μήνα, χαρίζοντας μια δόση φρεσκάδας και ζωντάνιας σε κάθε καλοκαιρινό look.

Είναι φωτεινά χωρίς να δείχνουν υπερβολικά, statement χωρίς να χάνουν τη διαχρονικότητά τους και ταιριάζουν εξίσου όμορφα με ένα λινό σύνολο στην πόλη όσο και με ένα πολύχρωμο outfit στις διακοπές. Το μεγάλο ατού τους είναι όμως ότι αναδεικνύουν τέλεια τη μαυρισμένη επιδερμίδα, κάνοντάς την να δείχνει πιο σοκολατένια και λαμπερή.

Αν δεν αγαπάς τις μονοχρωμίες, μπορείς να διανθίσεις το mani σου με nail art σχέδια, όπως φλοράλ μοτίβαλ και γεωμετρικά designs, ενώ αν θέλεις μια πιο μίνιμαλ εκδοχή της τάσης, μπορείς να υιοθετήσεις ένα γαλλικό μανικιούρ με πορτοκαλί αντί για λευκή άκρη. Ακολουθούν μερικά από τα δικά μας αγαπημένα looks με πορτοκαλί νύχια για να διαλέξεις:

12 καλοκαιρινά μανικιούρ με πορτοκαλί νύχια για να πάρεις ιδέες

Short

Floral

Chrome

Baby French

Tangerine

Fruity

Ombre

French Manicure

Swirls

Diagonal French

Polka Dots

Glitter

