Πώς να μειώσεις τις γραμμές έκφρασης μετά τα 50

5 τρόποι να κάνεις το πρόσωπό σου να δείχνει πιο φρέσκο και νεανικό

Οι γραμμές έκφρασης δεν είναι απλά σημάδια του χρόνου στο πρόσωπό μας. Είναι τα γέλια που μοιραστήκαμε, οι στιγμές έκπληξης, οι ατελείωτες συζητήσεις και όλα εκείνα τα συναισθήματα που αποτυπώθηκαν με τον πιο φυσικό τρόπο στην επιδερμίδα μας. Αν θέλεις όμως να κρατήσεις τις αναμνήσεις, χωρίς τα αποδεικτικά στοιχεία, μπορείς. Απλά ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές για να μειώσεις τις γραμμές έκφρασης:

Πώς να αντιμετωπίσεις τις γραμμές έκφρασης μετά τα 50

Δώσε προτεραιότητα στην ενυδάτωση

Μετά τα 50, η επιδερμίδα χάνει πιο εύκολα υγρασία, με αποτέλεσμα οι γραμμές να γίνονται πιο έντονες. Επένδυσε λοιπόν σε κρέμες και ορούς που περιέχουν υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη ή κεραμίδια, συστατικά που βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας και ενισχύουν τον δερματικό φραγμό, κάνοντας το δέρμα να δείχνει πιο λείο και νεανικό. Μερικές φορές, αυτό που μοιάζει με βαθιά ρυτίδα είναι απλώς αφυδάτωση που ζητά λίγη περισσότερη φροντίδα.

Βάλε τη ρετινόλη στη ρουτίνα σου

Αν υπάρχει ένα συστατικό που έχει κερδίσει -δικαίως- τη φήμη του «gold standard» στην αντιγήρανση, αυτό είναι σίγουρα η ρετινόλη. Ο λόγος; Συμβάλλει στην ανανέωση των κυττάρων και υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου, βοηθώντας σταδιακά στη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας και στη μείωση των γραμμών έκφρασης. Τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται από τη μία μέρα στην άλλη, όμως με συστηματική χρήση η επιδερμίδα δείχνει πιο λεία, πιο ομοιόμορφη και πιο φωτεινή.

Μην παραλείπεις ποτέ το αντηλιακό

Η ηλιακή ακτινοβολία είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επιταχύνουν τη δημιουργία και την εμβάθυνση των ρυτίδων, γι' αυτό και η καθημερινή χρήση αντηλιακού είναι απαραίτητη, ακόμα και τις συννεφιασμένες ημέρες. Το αντηλιακό είναι το προϊόν εκείνο το οποίο βοηθά όσο κανένα άλλο στην προστασία του κολλαγόνου και της ελαστίνης, δύο στοιχείων που διατηρούν το δέρμα σφριγηλό και ελαστικό.

Πρόσθεσε τα αντιοξειδωτικά στη ρουτίνα σου

Η βιταμίνη C και άλλα αντιοξειδωτικά συστατικά λειτουργούν σαν ασπίδα απέναντι στις περιβαλλοντικές επιθέσεις που συμβάλλουν στην πρόωρη γήρανση. Παράλληλα, χαρίζουν λάμψη και βοηθούν την επιδερμίδα να δείχνει πιο φρέσκια και ξεκούραστη.

Δοκίμασε επαγγελματικές θεραπείες

Αν θέλεις πιο άμεσα ή πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, δοκίμασε μια μη επεμβατική θεραπεία, που να διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, όπως η μεσοθεραπεία. Το σημαντικό είναι να απευθύνεσαι πάντα σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που μπορούν να προτείνουν τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιδερμίδας.