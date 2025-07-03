ΒΟΞ: Η Άννα Κανδαράκη για το τι συμβαίνει όταν παίρνεις τη δύσκολη απόφαση του διαζυγίου

Στο 1ο επεισόδιο της 3η σεζόν του ΒΟΞ του JennyGr με την Τζένη Μπαλατσινού, η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη, συζητάει το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σήμερα, πώς μπορείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στην μητρότητα, την καριέρα και την προσωπική σου ζωή χωρίς να λυγίσεις και τι συμβαίνει όταν παίρνεις τη δύσκολη απόφαση του διαζυγίου.

Οι γυναίκες έχουν μάθει διαγενεακά να παλεύουν σε μια "ατελείωτη ζυγαριά", αλλά αυτό που την κάνει πραγματικά δύσκολη είναι όχι όταν βάζουμε πολλά πράγματα αλλά πράγματα που δεν είναι επιλογές μας γιατί νιώθουμε ότι έτσι πρέπει αλλιώς θα κριθούμε -είτε αυτό λέγεται εργασία, είτε οικογένεια, είτε παιδιά, είτε σύντροφος. Η Άννα Κανδαράκη τονίζει ότι "αν υπήρχε εθνικό συναίσθημα, θα ήταν το συναίσθημα της ενοχής", καθώς είμαστε τόσο φορτωμένες με ενοχή -βλέπεις μια γυναίκα να ξεκλέβει λίγο χρόνο για τον εαυτό της και νιώθει ενοχές γι' αυτό, είναι στη δουλειά της και σκέφτεται ότι δεν είναι σωστή μητέρα, μένει στο σπίτι και σκέφτεται ότι είναι "γυναικούλα" αφού δεν δουλεύει...

Τι γίνεται όταν μια εργαζόμενη, ανεξάρτητη γυναίκα με παιδιά αποφασίζει ότι ο γάμος της έχει τελειώσει και θέλει να χωρίσει; Η Άννα Κανδαράκη εξηγεί ότι θέλει μεγάλη γενναιότητα για να μπορέσεις να "σπάσεις" το βόλεμα και να παραδεχτείς ότι δεν είσαι καλά σε αυτό το γάμο και άρα δεν θα είναι καλά και τα παιδιά σου. Πώς μπορεί μια γυναίκα να αποτάξει το πατριαρχικό κατάλοιπο που τη θέλει a priori να ψάχνει για άντρα;