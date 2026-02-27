ΒΟΞ: Η Χριστίνα Ψαρρά για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και τις δυσκολίες του να προσφέρεις ανθρωπιστική βοήθεια

Στο 15ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, η Χριστίνα Ψαρρά, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που έχει βρεθεί σε μέτωπα που οι περισσότεροι δεν θα πλησιάζαμε ποτέ, μιλάει για το θάρρος, την απώλεια, τον ανθρώπινο πόνο και την ελπίδα.

Η Χριστίνα Ψαρρά εξηγεί ότι για να διαχειριστεί κανείς αυτές τις δύσκολες αποστολές, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη και πίστη στους ανθρώπους, αλλά και θέληση και πείσμα να κάνεις κάποια πράγματα. Όπως η ίδια τονίζει, όσο περνούν τα χρόνια, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ή το να δημιουργήσεις μια παρέμβαση γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Οπότε χρειάζεται ευελιξία, προσαρμοστικότητα και εφευρετικότητα. όπως το να δημιουργήσεις σε εμπόλεμη χώρα ένα αυτοσχέδιο νοσοκομείο μέσα σε σπηλιά.

Η Χριστίνα συγκινεί μιλώντας για την πρώτη της αποστολή, πριν χρόνια, στο Μαλάουι, όπου έμενε σε μια κοινότητα χωρίς τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ χρειαζόταν να διανύει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να πάρει τηλέφωνο. Εκεί βρέθηκε σε μια κλινική που εξυπηρετούσε όλες τις ανάγκες της κοινότητας και θυμάται χαρακτηριστικά ότι οι γυναίκες που ετοιμάζονταν να γεννήσουν κατασκήνωναν έξω από την κλινική. Έτσι, μια μέρα και ενώ η νοσηλεύτρια απουσίαζε σε διάλειμμα, η Χριστίνα βρέθηκε να βοηθάει δύο γυναίκες να ξεγεννήσουν, ένα περιστατικό που θυμάται χρόνια μετά.

Τι αντιμετώπισε στην Ουκρανία το 2022; Τι κλήθηκε να διαχειριστεί σε διασωστικό καράβι στη Μεσόγειο; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και πώς αποφασίζεται σε ποιες αποστολές θα διανεμηθούν οι πόροι;