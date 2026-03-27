ΒΟΞ: Η Μαλού Λαρσινού για τις μικρές πράξεις αυτοφροντίδας που κάνουν τη διαφορά στη ζωή μας

Στο 17ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, η Μαλού Λαρσινού, health και wellness coach, μιλάει για τα "τεντωμένα" γυναικεία όρια και τους μικρούς τρόπους αυτοφροντίδας.

Η κα Λαρσινού εξηγεί ότι η μεγαλύτερη παρεξήγηση που υπάρχει γύρω από την αυτοφροντίδα είναι ότι είναι πολυτέλεια. Η αυτοφροντίδα δεν ορίζεται μόνο ως "μισή ώρα με red light" ή "μια ώρα μασάζ την ημέρα". Δεν χρειάζεται να είναι κάτι που κοστίζει ή σου παίρνει πολύ χρόνο, αρκεί να είναι κάτι με το οποίο φροντίζεις τον εαυτό σου.

Μια μικρή καθημερινή συνήθεια που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή μας είναι να φτιάχνουμε και να τρώμε κάτι υγιεινό. Όχι απλά να αγοράσουμε κάτι υγιεινό αλλά να το φτιάξουμε. Η σχέση που έχουμε με το φαγητό είναι μια αντίδραση προς τον έλεγχο. Όταν νιώθεις ότι χάνεις τον έλεγχο, το πρώτο πράγμα που προσπαθείς να ελέγξεις είναι το φαγητό.