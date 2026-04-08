ΒΟΞ: Ο Παντελής Μεσσαρόπουλος για τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης που μπορούν να γίνουν σύμμαχος για μια καλύτερη ζωή

Στο 18ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, ο Παντελής Μεσσαρόπουλος, μαιευτήρας - γυναικόλος, συνεργάτης του Notia Medcare, μιλάει για την εμμηνόπαυση και τις ορμονικές αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μιας γυναίκας.

Ο κ.Μεσσαρόπουλος εξηγεί ότι πρέπει να καταρρίψουμε τους μύθους γύρω από την εμμηνόπαυση καθώς είναι μια χρονική περίοδος στην οποία η γυναίκα βρίσκεται για το μισό της ζωής της. Επομένως, δεν θα έπρεπε να αποτελεί κάτι τρομακτικό.

Ποια είναι η διαφορά της εμμηνόπαυσης και της πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας; Πότε μια γυναίκα πρέπει να κάνει έλεγχο στις ορμόνες της και γιατί είναι σημαντικό να αναφέρει τα πρώτα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως τις εξάψεις;

Η εμμηνόπαυση, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Μεσσαρόπουλος, δεν είναι το τέλος της σεξουαλικής ζωής. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές που χρειάζεται να διαχειριστεί και να λάβει ιατρική βοήθεια, ωστόσο οι περισσότερες γυναίκες στην εμμηνόπαυση απελευθερώνονται καθώς δεν υπάρχει πλέον η πιθανότητα της τεκνοποίησης.