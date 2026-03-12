ΒΟΞ: Η Γεωργία Γκιούλα για το μικροβίωμα που μπορεί να καθορίσει την ψυχολογία και τις αποφάσεις μας

Στο 16ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, η Γεωργία Γκιούλα, βιοπαθολόγος και καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας, εξηγεί πώς το μικροβίωμα -ένας αόρατος κόσμος τρισεκατομμυρίων μικροοργανισμών- μπορεί να καθορίζει την ψυχολογία, την ενέργεια, ακόμα και τις αποφάσεις μας.

Η κα Γκιούλα αναφέρει ότι αν μπορούσε να δώσει έναν τίτλο στο μικροβίωμα αυτός θα ήταν "καλωσήρθατε στον μαγικό κόσμο των μικροοργανισμών" και συνεχίζει "αν το πάρουμε με αριθμούς, είναι τα 100 τρισεκατομμύρια βακτήρια με τα οποία συμβιώνουμε, ζούμε μαζί τους καθημερινά από την πρώτη ημέρα της γέννησής μας. Ένα δυναμικό οικοσύστημα που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας".

Είναι το έντερο ο δεύτερος εγκέφαλος;

Πάνω από το 70% των βακτηρίων του σώματός μας βρίσκονται στο έντερο και κυρίως στο παχύ έντερο. Αυτά τα βακτήρια με τα προϊόντα τους δημιουργούν νοητούς άξονες και επικοινωνούν με όλα τα όργανα και κυρίως τον εγκέφαλο. "Τρέχουν", λοιπόν, οι μεταβολήτες και βρίσκουν ειδικές θέσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και επηρεάζουν όλες τις πτυχές και όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Επομένως, είναι σαφές ότι μιλάμε για ένα πολύ ισχυρό δυναμικό οικοσύστημα.

Η μητέρα είναι ο καθοριστικός παράγοντας καθώς μεταφέρει κατά τη διαδικασία του τοκετού τα πρώτα βακτήρια στον οργανισμό του παιδιού. Βακτήρια που διαφέρουν και από τον τρόπο που θα γεννήσει. Πρόσφατες έρευνες, όμως, αναφέρουν ότι μάλλον η μητρική σφραγίδα δίνεται όσο ακόμα το παιδί βρίσκεται σε ενδομήτρια κατάσταση, στην εγκυμοσύνη.