Ο Γκλεν Πάουελ πόζαρε για το περιοδικό GQ και σατίρισε με ψεύτικους μυς τη σύγχρονη αρρενωπότητα. Έγινε viral προφανώς

Το περιοδικό επεδίωξε να μάθει πώς θα έπρεπε να είναι οι άνδρες σήμερα, με το νέο του τεύχος, και με εξώφυλλο τον Γκλεν Πάουελ

Στα 20 του, ο Γκλεν Πάουελ έγραψε ένα γράμμα στον Σιλβέστερ Σταλόνε, που εκείνη την εποχή έκανε κάστινγκ για την τρίτη ταινία της σειράς The Expendables. Ήταν αυτός ο τρόπος του να κάνει αισθητή την παρουσία του στο Χόλιγουντ και να κερδίσει έναν ρόλο, αφού βρισκόταν στα πρόθυρα της πείνας. Ήθελε τόσο πολύ να γίνει κομμάτι του καστ, που περιλάμβανε καταξιωμένα ονόματα, που αποφάσισε να περιγράψει τον τρόπο που μεγάλωσε στο Τέξας, όπως γράφει το περιοδικό GQ.

Αφηγήθηκε, δηλαδή, το ότι μεγάλωσε στο σκοπευτήριο που είχαν στο υπόγειο, το ότι έμαθε να παλεύει από τους θείους του και ότι πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας προσπαθώντας να ξεγελάσει τον θάνατο. Είτε το περίμενε είτε όχι, η αλήθεια του στο γράμμα έπιασε τόπο και ο Γκλεν Πάουελ πήρε τον ρόλο.

«Δεν θα έλεγα ότι προσπαθούσα συνεχώς να ξεγελάσω τον θάνατο», είπε ο Γκλεν Πάουελ στο περιοδικό GQ, αλλά εξήγησε πως πράγματι μεγάλωσε στο σκοπευτήριο και πράγματι ήταν με ένα όπλο στο χέρι. Ο ίδιος και τα ξαδέρφια του ανέβαζαν και κάποιες παραστάσεις εκεί και η πρώτη τους ήταν αυτή του Τζέιμς Μποντ. Κάθε καλοκαίρι μάθαινε, επίσης, και κάτι καινούριο: να αλλάζει λάστιχο, να χειρίζεται τρακτέρ ή να δαμάζει άλογα. Ανδρικές δουλειές, θα έλεγε κανείς.

Από τότε, ο Γκλεν Πάουελ κατάφερε να μετατρέψει την παλιομοδίτικη αρρενωπότητα με την οποία μεγάλωσε, σε ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του ως πρωταγωνιστής. Καθόλου τυχαίο που αναλαμβάνει ρόλους που κλικάρουν όλα τα στερεοτυπικά κουτάκια. Η ταινία Anyone but You, που είναι διαθέσιμη στο Netflix, είναι μια απλή επιβεβαίωση.

Ακόμα και στα δύο επερχόμενα πρότζεκτ του, ο Γκλεν Πάουελ είχε αυτά ακριβώς που χρειάζονταν οι ρόλοι του: ένα γυμνασμένο σώμα και άνεση μέσα σε αυτό. Ο ηθοποιός καλύπτει πλήρως τα στερεότυπα, είτε με το σώμα του είτε με το έντονο πηγούνι του είτε με τις υπέροχες γωνίες του είτε με το πονηρό του βλέμμα.

Γι’αυτό και έχει μεγάλη σημασία, ένας άνθρωπος σαν τον Γκλεν Πάουελ να σατιρίζει όλη αυτή την σύγχρονη στερεοτυπική αρρενωπότητα, με μία φωτογράφιση στο περιοδικό GQ. Όποιος είχε την ιδέα για τις φωτογραφίες, τού βγάζουμε το καπέλο. Το περιοδικό έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram πως «αυτό το τεύχος σκεφτείτε το ως έναν πνευματικό διάδοχο του τεύχους «New Masculinity» του 2019 - μια εις βάθος εξερεύνηση των υποσχέσεων και των παγίδων της σύγχρονης αρρενωπότητας. Σε αυτό το τεύχος, καταπιανόμαστε με ερωτήματα όπως: Πώς έχει εξελιχθεί η έννοια της αρρενωπότητας; Πώς νιώθουν οι άνδρες για αυτήν; Και πώς θα έπρεπε να είναι οι άνδρες σήμερα;».

Ουσιαστικά έβαλε τον Γκλεν Πάουελ να μεταμορφωθεί σε διάφορους τύπους, όπως τον κλασσικό γυμναστηριακό που ποζάρει στον καθρέφτη με τους μυς τους. Στο μεταξύ, υπήρχαν κάποιοι που δεν κατάλαβαν το υπονοούμενο που ήθελε να περάσει το περιοδικό, και απορούσαν αν οι μυς είναι δικοί του, με αποτέλεσμα φυσικά να γίνει viral στα social media.

Οι φωτογραφίες είναι μια έξυπνη σάτιρα της αμερικανικής ανδρικής κουλτούρας, με τον Γκλεν Πάουελ -ο οποίος, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστός σε ρόλους που υποδύεται αλαζονικούς τύπους - να παραδέχεται ανοιχτά πως θεωρεί κουλ να είναι κάποιος ευάλωτος. «Όποιος με ξέρει από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, θα σου πει ότι δεν ήμουν ποτέ ο “κουλ τύπος”», είπε ο ηθοποιός στο GQ και συνέχισε: «Νιώθω ότι η ευαλωτότητα είναι η πιο αυθεντική μορφή αρρενωπότητας. Όχι το να προσποιείσαι ότι τίποτα δεν σε αγγίζει ή ότι το ταξίδι είναι ανώδυνο»

Ο Γκλεν Πάουελ έρχεται το φθινόπωρο με τη σειρά Chad Powers, που θα γίνει διαθέσιμη στο Disney+. Θα ακολουθήσει η ταινία The Running Man, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ.