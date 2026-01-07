Νικ Ράινερ: Αντιμέτωπος ακόμα και με θανατική ποινή για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ

Σήμερα η απολογία του 32χρονου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού

Ο θάνατος του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, συγκλόνισε το Χόλιγουντ. Όχι μόνο γιατί δολοφονήθηκαν, αλλά γιατί ο βασικός ύποπτος είναι ο γιος τους, Νικ Ράινερ, ο οποίος πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Λος Άντζελες για να απολογηθεί. Ο 32χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, με τον εισαγγελέα να μην αποκλείσει το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης και η φωτογράφος, εντοπίστηκαν νεκροί στο υπνοδωμάτιό τους, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ο Νικ Ράινερ, με τον δικηγόρο του να χαρακτηρίζει την υπόθεση ως «μια καταστροφική τραγωδία» και πρόσθεσε: «Η καρδιά μας είναι με ολόκληρη την οικογένεια Ράινερ. Υπάρχουν πολύ, πολύ σύνθετα και σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με αυτή την υπόθεση. Ζητάμε, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, να επιτρέψετε στο σύστημα να προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί: όχι με βιασύνη για καταδίκη, όχι με γρήγορα συμπεράσματα, αλλά με αυτοσυγκράτηση, αξιοπρέπεια και με τον σεβασμό που αξίζει σε αυτή τη διαδικασία -και που αξίζει και η οικογένεια».

Εντός της ημέρας θα του απαγγελθούν κατηγορίες, ωστόσο ο Νικ Ράινερ απειλείται με ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη δυνατότητα αναστολής, ακόμα και με θανατική ποινή.

«Τα λόγια δεν μπορούν καν να περιγράψουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας. Η φρικτή και καταστροφική απώλεια των γονιών μας, του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, είναι κάτι που κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να ζήσει. Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροι φίλοι μας. Είμαστε ευγνώμονες για το κύμα συλλυπητηρίων, καλοσύνης και υποστήριξης που έχουμε λάβει όχι μόνο από οικογένεια και φίλους, αλλά και από ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Τώρα ζητάμε σεβασμό και ιδιωτικότητα και οι γονείς μας να μνημονεύονται για τις απίστευτες ζωές που έζησαν και την αγάπη που προσέφεραν», ήταν τα λόγια των άλλων δύο παιδιών του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ, Τζέικ και Ρόμι, στην ανακοίνωσή τους.