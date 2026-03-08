Τι μπορεί να συμβεί στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών;

Ο μεγαλύτερός φόβος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι να της επιβληθεί, ξανά, κηδεμονία

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται, ξανά, στην επικαιρότητα, μετά τη σύλληψή της στην Καλιφόρνια, για επικίνδυνη οδήγηση. Η τραγουδίστρια βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, όταν έγινε γνωστό πως ένα μαύρο μαύρο BMW 430i κινούνταν με υψηλή ταχύτητα και ασταθή πορεία στον αυτοκινητόδρομο US-101.

Όπως γράφει η Page Six, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατά τη διάρκεια της σύλληψής της έκλαιγε και συναισθηματικά ήταν φορτισμένη. Μία πηγή κοντά στην τραγουδίστρια είπε πως εδώ και καιρό αγνοεί το γεγονός ότι έχει ανάγκη για βοήθεια - «η σύλληψη θα μπορούσε να την οδηγήσει είτε στη φυλακή είτε σε αποτοξίνωση, ειδικά μετά την ουσία που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της. Οι άνθρωποι γύρω της θα ήθελαν πολύ να τη βάλουν σε ένα κέντρο θεραπείας και αποτοξίνωσης, ώστε να έχει τον χρόνο και τον χώρο να φροντίσει την υγεία της και να μπει στη σωστή πορεία».

Η πηγή πρόσθεσε επίσης πως «το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να πάει στη φυλακή. Είναι συντετριμμένη για όλη την κατάσταση, αλλά δεν έχει κανέναν να κατηγορήσει παρά μόνο τον εαυτό της. Και το ξέρει πολύ καλά».

Mε τη σειρά του, ο μάνατζερ της Μπρίτνεϊ Σπίαρς είπε πως «ελπίζουμε αυτό να είναι το πρώτο βήμα σε μια πολύ καθυστερημένη αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της», υπονοώντας ότι ίσως είναι η στιγμή για την οικογένειά της να παρέμβει. «Ελπίζουμε να μπορέσει να λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

Μπορεί όμως η οικογένεια να βοηθήσει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς; Την τελευταία φορά, το 2008, η εμπλοκή της οικογένειας την οδηγήσε σε κηδεμονία, με τον πατέρα της να ελέγχει την κάθε της κίνηση, μαζί με δικηγόρο. Μετά τη μεγάλη δημόσια διαμαρτυρία και το κίνημα «Free Britney» η κηδεμονία της ανακλήθηκε από δικαστήριο του Λος Άντζελες το 2021.

Τώρα, ο μεγαλύτερος φόβος για την ίδια είναι να της επιβληθεί ξανά κηδεμονία. Η Lashawn Thomas, που είχε δουλέψει προηγουμένως σε παρόμοια υπόθεση κηδεμονίας με την τηλεπαρουσιάστρια Wendy Williams, είπε στο Page Six ότι αυτό θα ήταν ένα ακραίο μέτρο. Σημείωσε ότι ο δικηγόρος που βοήθησε τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς να βγει από την κηδεμονία «παίζει μεγάλο ρόλο στη θεραπεία της τώρα και στο τι θα συμβεί στη συνέχεια. Λόγω του πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να βγει από την κηδεμονία, ίσως να μην είναι διατεθειμένη σε οποιονδήποτε δικαστικό έλεγχο».

Για να επέμβει ένα δικαστήριο χωρίς τη συγκατάθεση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνη για τον εαυτό της και η σύλληψή της υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, πιθανόν να μην είναι αρκετό, σύμφωνα με νομικούς. Ωστόσο, η θεραπεία θα μπορούσε να την βοηθήσει να αποφύγει τη φυλακή. Η Thomas εξήγησε, βέβαια, πως υπάρχουν πολλά εναλλακτικά σχέδια θεραπείας εκτός από τις κηδεμονίες, οι οποίες συνήθως προορίζονται για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά μόνοι τους.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε δύσκολες σχέσεις με πολλά από τα κοντινά μέλη της οικογένειας, τα οποία κατηγόρησε σε μεγάλο βαθμό στην αυτοβιογραφία της, το 2023, «The Woman in Me», για το ότι επέτρεψαν να συνεχιστεί η κηδεμονία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μεταξύ αυτών που έχει επικρίνει δημόσια είναι ο πατέρας της, η μητέρα της και η μικρότερη αδερφή της. Το 2023, ήταν και η χρονιά που χώρισε τον τρίτο σύζυγό της, Σαμ Άσγκαρι, μετά από περίπου έναν χρόνο σχέσης. Έχει επίσης απολύσει κάποιους από τους υπαλλήλους της, είπε η πηγή.

Πάντως, η California Post ανέφερε ότι η αστυνομία έχει κληθεί στη βίλα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, τουλάχιστον 14 φορές τα τελευταία δύο χρόνια. «Ήταν πολύ δύσκολοι οι τελευταίοι μήνες. Το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να κριθεί δημόσια ξανά», πρόσθεσε η πηγή.