Η στιγμή που ο Τζάστιν Μπίμπερ πετάει μπουκάλι στους παπαράτσι

Το TMZ δημοσίευσε το σχετικό βίντεο

Η σχέση του Τζάστιν Μπίμπερ με τους παπαράτσι, είναι τεταμένη εδώ και χρόνια - σχεδόν από το ξεκίνημά του. Ο τραγουδιστής έχει ζητήσει πολλάκις τον σεβασμό και την ιδιωτικότητα, κάτι που οι φωτογράφοι έχουν δείξει με κάθε τρόπο πόσο αδιάφορη τους περνάει η επιθυμία του.

Η απογοήτευση του Τζάστιν Μπίμπερ φαίνεται πως ξεχείλισε, καθώς το βράδυ της Παρασκευής και ενώ έβγαινε έξω από εστιατόριο μαζί με την Χέιλι, ο τραγουδιστής πέταξε ένα μπουκάλι νερού προς τους παπαράτσι.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το TMZ δείχνει τον Τζάστιν Μπίμπερ εμφανώς εκνευρισμένο καθώς εκείνος και η Χέιλι κατευθύνονταν μέσα από ένα πάρκινγκ προς ένα μαύρο SUV. Κάλυψε το πρόσωπό του ενώ οι φωτογράφοι τον περικύκλωναν, και μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο πέταξε το μπουκάλι νερού Fiji προς την κατεύθυνση τους. Το μπουκάλι δεν χτύπησε κανέναν και έπεσε στο έδαφος πριν το ζευγάρι αποχωρήσει.

@tmz Justin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. 😳 🎥 Backgrid ♬ original sound - TMZ

Το περιστατικό στο πάρκινγκ είναι μέρος μιας επαναλαμβανόμενης ιστορίας για τον Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος έχει μια έντονη σχέση με τους φωτογράφους από την αρχή της καριέρας του το 2009, όταν ήταν μόλις 15 ετών. Η έντονη δημοσιότητα που συνόδευσε τη νεανική του φήμη δεν σταμάτησε ποτέ πραγματικά, και οι αντιδράσεις του απέναντί της τον ακολουθούν σε κάθε στάδιο της δημόσιας ζωής του.

Το περασμένο καλοκαίρι, λίγο πριν από την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ του με τίτλο Swag, ο Τζάστιν Μπίμπερ έγινε viral όταν αντιμετώπισε φωτογράφους που θεωρούσε υπερβολικά παρεμβατικούς, λέγοντας μια φράση που διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Απρίλιο του 2025, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από τη δική του οπτική γωνία, καταγράφοντας τη στιγμή που βγήκε από ένα κτίριο και αμέσως τον τύφλωσαν τα φλας των καμερών, ενώ φωτογράφοι μπλόκαραν το δρόμο προς το αυτοκίνητό του. Ο σωματοφύλακάς του ζητούσε επανειλημμένα από τους φωτογράφους να κάνουν πίσω, ενώ ο Μπίμπερ κατέγραφε το περιστατικό και εξέφραζε την αποδοκιμασία του. Περιέγραψε την εμπειρία ως «σκοτάδι» και είπε ότι το Λος Άντζελες έχει ιδιαίτερο πρόβλημα στον τρόπο που οι φωτογράφοι τον αντιμετωπίζουν.

Η απογοήτευση που εξέφρασε την Παρασκευή θυμίζει ένα περιστατικό το 2014, όταν ένας φωτογράφος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στη Ferrari του, ενώ τον ακολουθούσε. Μετά από εκείνο το συμβάν, ο Τζάστιν Μπίμπερ δημοσίευσε δημόσια ότι θα έπρεπε να υπάρχουν νόμοι εναντίον τέτοιων πρακτικών και ανέφερε τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα ως παράδειγμα του γιατί η αδιάκοπη καταδίωξη διασήμων από φωτογράφους πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά.

Αυτή η έκκληση για νομοθετική αλλαγή δεν οδήγησε ποτέ σε κάτι συγκεκριμένο, και η σχέση μεταξύ του Τζάστιν Μπίμπερ και των φωτογράφων παραμένει τεταμένη μέχρι σήμερα.