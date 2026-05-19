Μάικλ Τζάκσον: Είχε δεχθεί κακοποίηση όταν ήταν μικρός, αλλά δεν αποκάλυψε ποτέ την ταυτότητα του άντρα

Όσα αποκάλυψε φίλος του Μάικλ Τζάκσον

Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, το όνομά του φιγουράρει συχνά στην επικαιρότητα. Και όχι με θετικό πρόσημο. Μαζί με το πολυαναμενόμενο Michael ξεκίνησε, ξανά, η συζήτηση για τις καταγγελίες περί παιδικής κακοποίησης που τον βάραιναν τα τελευταία χρόνια της ζωής του και που του αμαύρωσαν την καριέρα.

Ήρθαν στο φως, επίσης, και κάποιες αποκαλύψεις, με την τελευταία να αφορά τον ίδιο τον Μάικλ Τζάκσον. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο βασιλιάς της ποπ φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στον καλό του φίλο Τζέφρι Μαρκ πως είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν μικρός. Μάλιστα, την εξομολόγηση την έκανε αφού κατάλαβε πως και ο Μαρκ είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά στην παιδική του ηλικία.

Σύμφωνα με τον βραβευμένο με Emmy παραγωγό, ο Μάικλ Τζάκσον δεν αποκάλυψε ποτέ την ταυτότητα του άνδρα, ωστόσο δεν θεωρήθηκε ποτέ από τον ίδιο ως κακοποίηση, αλλά την μετέφραζε ως μια φυσιολογική συμπεριφορά. Αυτό βέβαια αποδείχθηκε βαρύ συναισθηματικό φορτίο καθ’όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του.

Η εξομολόγηση από τον Μάικλ Τζάκσον έγινε κατά τη διάρκεια μιας σειράς ιδιωτικών συζητήσεων, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αρχές 2000, στο σπίτι του δερματολόγου Άρνολντ Κλάιν. Σύμφωνα με τον Τζέφρι Μαρκ, ο βασιλιάς της ποπ δεν ήταν κακός άνθρωπος, αλλά τα τραύματά του τον έκαναν να μη καταλαβαίνει «τι ήταν σωστό και τι λάθος».

«Εγώ είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα μου και άλλα μέλη της οικογένειάς μου. Ο Μάικλ δεν χρησιμοποίησε αυτούς τους όρους, γιατί δεν το αντιλαμβανόταν ως κακοποίηση ή ως κάτι σεξουαλικό. Έλεγε ότι ήταν παιχνίδι», είπε αρχικά ο Μαρκ και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσα πραγματικά να συμμετάσχω στη συζήτηση, γιατί ο πατέρας μου με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και σωματικά. Αυτό ο Μάικλ το είχε βρει παράξενο. Έγειρε σχεδόν το κεφάλι του σαν σκύλος, σαν να μην καταλάβαινε... Ήταν κάτι που θεωρούσε φυσιολογικό και φυσικό και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί, όταν συνέβη σε μένα, με είχε αναστατώσει».

Ο Μαρκ θεωρεί πως ο Μάικλ Τζάκσον προσπαθούσε να ξαναζήσει τη χαρά της παιδικής του ηλικίας, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι οι εμπειρίες του ήταν διαστρεβλωμένες. «Αν πίστευα ότι ο Μάικλ ήταν κακός, αν πίστευα ότι υπήρχε κακή πρόθεση από μέρους του, πιθανότατα δεν θα μιλούσα γι’ αυτό. Απ’ όσο γνωρίζω, πίστευε ότι διασκέδαζε τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο που είχαν “διασκεδάσει” και εκείνον. Μπορώ μόνο να αντιδράσω σε όσα είδα και άκουσα. Δεν ήμουν στο δωμάτιο όταν ήταν με τα παιδιά».

Παρότι ο Μάικλ Τζάκσον έχει δεχθεί καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και έχει δικαστεί γι’αυτές, δεν είχαν υπάρξει μέχρι σήμερα δημόσιοι ισχυρισμοί ότι ήταν και ο ίδιος θύμα. Η αδελφή του, Λατόγια Τζάκσον, σε συνεντεύξεις της τη δεκαετία του 1990, είχε ισχυριστεί ότι ο πατέρας τους την κακοποιούσε ως παιδί. Αργότερα όμως ανακάλεσε αυτά τα σχόλια.

Από την άλλη, ο Μάικλ Τζάκσον μιλούσε συχνά για τους ξυλοδαρμούς που δεχόταν από τον πατέρα του κατά την παιδική του ηλικία. Στο ντοκιμαντέρ Living with Michael Jackson του 2003 αποκάλυψε ότι τον είχε συγχωρήσει.