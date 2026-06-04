Μαρζάν Σατραπί: Η δημιουργός του Persepolis πέθανε από θλίψη, έναν χρόνο περίπου μετά τον θάνατο του συζύγου της

Η Μαρζάν Σατραπί ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές σύγχρονες δημιουργούς graphic novels

Η Μαρζάν Σατραπί έφυγε από τη ζωή στα 56 της. Η γαλλο-ιρανή συγγραφέας και σκηνοθέτης, υπέρμαχος των γυναικείων δικαιωμάτων, ήταν γνωστή για την μβληματική ταινία Persepolis, που τάραξε το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Στην ουσία, πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό έργο, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια στην Τεχεράνη, τα βιώματά της από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και τον καταστροφικό πόλεμο Ιράν-Ιράκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Agence France-Presse, η βραβευμένη συγγραφέας «πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, συζύγου της και έρωτα της ζωής της». Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό της δεν έγιναν άμεσα γνωστές.

Ο Ρίπα, Σουηδός παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος, πέθανε τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Σε μια σειρά αναρτήσεων που δημοσιεύθηκαν στα τέλη Απριλίου σε επαληθευμένο λογαριασμό της Σατραπί στο Instagram, σχηματιζόταν η φράση: «Γιατί έχασα τον έρωτα της ζωής μου».

Η Μαρζάν Σατραπί έφτασε στη Γαλλία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006, σύμφωνα με το AFP. Εκατομμύρια αντίτυπα του Persepolis έχουν πωληθεί από τότε που η σειρά κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθιστώντας τη Σατραπί μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες Ιρανές συγγραφείς παγκοσμίως.

Έγινε επίσης η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων για τη δημοφιλή κινηματογραφική μεταφορά του έργου της, σύμφωνα με το Academy Museum of Motion Pictures.

«Η Μαρζάν ήταν μια αληθινή καλλιτέχνιδα και υπέρμαχος των Ιρανών γυναικών και της ελευθερίας», έγραψε η Βρετανοϊρανή δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ σε ανάρτησή της στο X. Η Αμανπούρ, επικεφαλής διεθνής παρουσιάστρια του CNN, σημείωσε ότι η Σατραπί «άφησε το αποτύπωμά της στη λογοτεχνία με το εξαιρετικά επιτυχημένο αυτοβιογραφικό της graphic novel».